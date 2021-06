Los Clippers trituran a los Jazz e igualan la serie

NBA

Martes 15| 2:22 am





Los Ángeles. Los Angeles Clippers igualaron (2-2) las semifinales de la Conferencia Oeste tras triturar a los Utah Jazz (118-104) con una sensacional actuación conjunta de Kawhi Leonard, Paul George y Marcus Morris.



El conjunto angelino no dejó los deberes para última hora y aplastó a los Jazz en una primera mitad portentosa (68-44) con un ataque arrollador (50 % en tiros de campo y de tres).



Los Jazz trataron de rearmarse tras el descanso, pero la montaña que tenían que escalar era demasiado alta y este vez no tenían ni las fuerzas ni la inspiración necesarias.



Al final 'maquillaron' el resultado de un partido en el que fueron inferiores durante gran parte de la velada.



A un Kawhi Leonard que atraviesa un momento extraordinario (31 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias) y a un decisivo y concentrado Paul George (31 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias) se les unió esta vez Marcus Morris, excepcional con 24 puntos y 5 de 6 en triples.



El quinteto bajo de partida volvió a ser clave para los angelinos, que tras ganar seguidos sus dos partidos en casa ahora viajan a Utah (EE.UU.) con sus opciones intactas.



Por parte de los Jazz, Donovan Mitchell fue de nuevo el más destacado (37 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias), pero volvió a verse demasiado solo especialmente en una primera mitad en la que los de Utah tiraron el encuentro a la basura.



El base Mike Conley se perdió su cuarto partido consecutivo en los Jazz, aunque la imagen de la noche fue la de un salvaje mate de Kawhi Leonard sobre Derrick Favors que se verá estos días en las televisiones de todo el planeta.



RODILLO DE LOS CLIPPERS



Un mate de Bojan Bogdanovic nada más empezar el duelo parecía un buen presagio para los Jazz, pero en realidad fue todo lo contrario.



Kawhi Leonard y Marcus Morris respondieron con dos triples para lanzar una gran ofensiva inicial que obligó a un tiempo muerto visitante cuando apenas había arrancado el partido (10-2 con 9.48 por jugarse).



Los Jazz presumen de tener una de las circulaciones más ágiles y precisas de la NBA, pero esta noche se atascaron ante la defensa del quinteto bajo de sus contrincantes.



Además, los Clippers castigaron con frialdad y sin misericordia cada balón perdido y cada despiste en defensa de los Jazz.



Paul George, de nuevo incisivo en ataque, y Marcus Morris (3 de 3 en triples para 11 puntos), se unieron a un contundente Kawhi Leonard, que con 12 puntos lideró un magnífico primer cuarto de los Clippers (30-13) frente a unos Jazz inoperantes y oxidados.



No bajaron el ritmo los locales, que con un triple de Luke Kennard alcanzaron los 20 puntos de ventaja en el comienzo del segundo cuarto de manera tan sorprendente como justa.



Sin noticias de Donovan Mitchell hasta entonces (solo 4 puntos en el primer cuarto), los Jazz tampoco encontraban respuestas en un banquillo sin chispa y, además, veían que los reservas de sus rivales, como el impetuoso Terance Mann, se apuntaban a la fiesta de unos Clippers absolutamente lanzados (41-17 con 8.14 por jugarse).



Intensidad para proteger el aro, capacidad para correr el contraataque, buenas ayudas en defensa, inteligente movimiento de balón, acierto desde el perímetro...



Los Clippers dominaban todos y cada uno de los aspectos del partido frente a unos insulsos Jazz que perdían por casi 30 puntos a mediados del segundo cuarto.



Se acumulaban las malas noticias para los visitantes, ya que además de lidiar con una agresiva y brillante versión de George, que levantó con un mate a toda su afición, también vio cómo Rudy Gobert se iba al banquillo con su tercera falta en la mitad del segundo parcial.



Sin embargo, de la nada surgió una vez más Mitchell, quien, visto y no visto, se las arregló para terminar la primera parte con 21 puntos y evitar así el hundimiento total de los Jazz (68-44).



No obstante, la estrella de los visitantes tuvo que presenciar antes del intermedio un impresionante mate de Kawhi Leonard sobre Derrick Favors que sin duda aparecerá entre las jugadas más espectaculares de estos playoff.



UN AMAGO DE REACCIÓN



Quizá confiados por las inmejorables sensaciones con las que se habían ido al vestuario, los Clippers se vieron sorprendidos por unos Jazz heridos en el orgullo.



Mitchell encabezó una vez más la ofensiva de unos Jazz que, por primera vez en toda la velada, se parecían algo al equipo que consiguió el mejor balance de la NBA en la temporada regular (52 victorias y 20 derrotas).



Los de Utah llegaron a ponerse a solo 14 puntos (75-61 con 7.08 por jugarse), pero los Clippers apretaron los dientes y con George al rescate controlaron la situación (84-64 a falta de 4.12).



Mitchell, incansable, impulsaba una y otra vez a los Jazz, que sin embargo tropezaban en errores tontos y les faltaba ese punto especial de suerte que es imprescindible para una remontada de gran envergadura.



Al final del penúltimo cuarto, un palmeo de Ivica Zubac dejó en casi nada el intento de rebelión de los Jazz (94-73).



El cuarto definitivo parecía tener muy poca historia, pero los Jazz le dieron emoción al ponerse a 10 puntos (112-102) a falta de 2.10.



Sin embargo, los Clippers, tal vez demasiado relajados en el tramo final, certificaron el triunfo de la mano de George. EFE