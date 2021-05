Doncic no puede con Irving, pero Mavericks ganan a Nets

NBA

Viernes 7| 5:33 am





El duelo de bases All-Star entre el esloveno Luka Doncic y Kyrie Irving acabó a favor del segundo, pero su equipo de los Brooklyn Nets cayeron derrotados por 113-109 ante los Mavericks de Dallas (38-28) que se acercan al título de la División Sudeste.



Mientras que los Nets (43-24) sufren la cuarta derrota consecutiva y pueden quedarse sin el segundo puesto de la Conferencia Este.



Tan impresionante e importante de una victoria como esta, completando una barrida de 2-0 en la temporada ante uno de los grandes aspirantes al título de la Conferencia Este, se dio a pesar de la ausencia del pívot All-Star letón Kristaps Porzingis.



Doncic acabó con un doble-doble de 24 puntos, 10 rebotes, ocho asistencias, dos recuperaciones de balón y seis pérdidas como líder de los Mavericks que también tuvieron el apoyo del alero Tim Hardaway Jr., que logró 23 tantos, incluidos cuatro triples.



A pesar que Doncic solo hizo canastas en la segunda mitad, fueron decisivas al darle a los Mavericks el parcial de 106-99 que les iba a asegurar la victoria.



Pero el ala-pívot Dorian Finney-Smith, el pívot canadiense Dwight Powell y el base Jalen Brunson desempeñando papeles importantes en una noche que los Mavericks necesitaron hacer su mejor juego de equipo.



Los Nets con los 45 puntos de Irving, incluidos siete triples, cinco rebotes, cuatro asistencias y cuatro recuperaciones de balón, no fueron suficiente a la hora de impedir otra derrota que los deja a solo medio juego de ventaja sobre los Milwaukee Bucks en el duelo por el segundo lugar de la Conferencia Este.



El alero estrella Kevin Durant, que no pudo superar el marcaje de Finney-Smith, tampoco tuvo su mejor inspiración encestadora y acabó con 20 tantos tras anotar 7 de 21 tiros de campo, falló los cuatro intentos de triple que hizo, y no pudo ser factor ganador. / EFE