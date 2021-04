Los Clippers tiran de garra para remontar sin sus estrellas a los Grizzlies

NBA

Jueves 22| 5:12 am





Los Angeles Clippers tiraron de garra para batir a los Memphis Grizzlies (117-105) y remontar así un partido que se les había puesto cuesta arriba y al que se presentaron sin sus estrellas Kawhi Leonard y Paul George.



Los angelinos se llevaron la victoria en un encuentro al que acudieron muy mermados de recursos puesto que no jugaron Paul George y Reggie Jackson por rotaciones, y Kawhi Leonard, Serge Ibaka, Rajon Rondo y Patrick Beverley de baja por lesiones de diferente consideración.



Pese a semejante balance de ausencias, el conjunto de Tyronn Lue presumió de fondo de armario para amarrar el triunfo con las excelentes aportaciones de Luke Kennard (28 puntos, con 6 de 7 en triples, y 7 rebotes) y Marcus Morris Sr. (25 puntos con 4 de 6 en tiros de tres).



La actuación de los Clippers tuvo aún más mérito si se considera que en el primer cuarto perdían por 18 puntos, una diferencia que, sin embargo, no les llevó a bajar los brazos en un partido que acabaron remontando de forma brillante.



Por parte de los Grizzlies, Ja Morant fue la principal amenaza ofensiva con 22 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.



La gran noticia para los de Memphis fue el regreso de Jaren Jackson Jr. tras estar fuera de las canchas por lesión de menisco desde el pasado agosto.



Los Clippers (42-19) se mantienen al acecho de la segunda plaza del Oeste, ahora en manos de los Phoenix Suns (41-16), mientras que los Grizzlies (29-28) se encuentran en la octava plaza de la misma conferencia.



UN ARRANQUE IMPARABLE



El primer cuarto tuvo el nombre y apellido de Ja Morant, imparable desde el arranque y que logró 12 puntos en 9 minutos para disparar a los Grizzlies (24-39).



Los de Memphis rozaron ventajas de 20 puntos en el parcial inicial y disfrutaron de un magnífico acierto en el comienzo del duelo (14 de 20 en tiros, 6 de 9 en triples).



Ivica Zubac y Marcus Morris Sr. trataron de orientar a unos Clippers escasos de referencias, pero fue Luke Kennard el que dio un paso al frente a partir del segundo cuarto para dejar claro a los Grizzlies que el partido no iba a ser un paseo (53-62 al descanso).



Con mucha paciencia, esfuerzo defensivo y gestión inteligente de los ataques, los Clippers se reengancharon a un encuentro que parecía perdido al comienzo y, en un tercer cuarto espectacular, lograron ponerse por encima con dos tiros libres de Terance Mann (77-75 a falta de tres minutos).



Las dudas cambiaron de bando y los Grizzlies de repente vieron peligrar el encuentro (87-82 antes del cuarto parcial).



En los últimos doce minutos primaron los nervios y las imprecisiones, pero, finalmente, los Clippers recurrieron a Kennard, Zubac y Morris, sus seguros de vida en este partido, para anotarse la victoria.



Los Clippers se medirán el viernes a los Houston Rockets mientras que los Grizzlies se enfrentarán el viernes y el domingo en un doble enfrentamiento a los Portland Trail Blazers. / EFE