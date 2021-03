Chris Paul y su habilidad para transformar franquicias NBA

NBA

Martes 30| 11:06 am





Gabriel Sayago

Desde sus inicios en 2005, el base de los Phoenix Suns, Chris Paul ha sido un jugador que hizo mejor a todas las franquicias en las que ha estado. Guió a New Orleans Hornets al segundo puesto de la tabla del oeste luego de que los mismos estuvieran en el sótano de la liga, llevó a los Clippers a ser una franquicia ganadora durante varios años. También fue la segunda pieza más importante en la última gran temporada de los Houston Rockets en 2017/18 y tuvo récord ganador en Oklahoma City Thunder.



En la actualidad, Paul se encuentra en los Suns, equipo de Arizona que se ha convertido en los candidatos para llegar lejos en la conferencia del oeste. Es importante destacar que la última vez que Phoenix llegó con opciones de campeonato en playoffs fue en la era de Steve Nash entre 2005 y 2010.



En un principio, hubo dudas por el rendimiento de Chris Paul en los Suns debido a su edad (cumple 36 años en mayo) y porque el equipo tuvo que dar a cambio a Kelly Oubre y Ricky Rubio, piezas importantes del quinteto en 2020. Sin embargo, con todo el conocimiento y profesionalismo de “CP3” cualquier equipo mejoraría.



Su entrenador, Monty Williams se ha pronunciado sobre el liderazgo de Paul, señalando lo siguiente: “Es el tipo de jugador que cambia organizaciones. A todos los lugares que ha ido, ha hecho mejores a todos. Ese es Chris”.



Asimismo, sus compañeros en otras franquicias han mencionado que jugar con el base, no solo “es como tener a un entrenador en la cancha, sino en todos lados”.



Algunos problemas en Los Ángeles y Houston

Pero la carrera de Paul ha tenido episodios de desencuentros con sus compañeros a raíz por ser un líder muy bocal.



Durante su carrera ha chocado con jugadores que son o fueron estrellas como Blake Griffin o James Harden, basquetbolistas de su nivel o incluso mejores pero que hacían las cosas de diferente manera. Estos dos últimos han declarado que la personalidad del jugador de los Suns es difícil de llevar por ser a veces “muy controlador”.



Equipos jóvenes: perfectos para CP3

La mejor versión del ex jugador de la Universidad de Wake Forest se ha visto junto a jugadores que están dando sus primeros pasos en la liga, puesto que los más jóvenes deciden escuchar al base veterano de 16 campañas.



Otro de los factores que resaltan la actitud de Chris Paul es que el jugador habiendo jugado en equipos que pelean por conseguir la NBA, no ha solicitado ser cambiado a pesar de estar en franquicias como el Thunder y los Suns.



El número 3 de Phoenix continúa su camino en el mejor baloncesto del mundo y aunque no ha ganado el ansiado anillo de campeón, sin duda ha dejado una huella por cada equipo que ha pasado.