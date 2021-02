Vuelve Embiid y Sixers cortan racha perdedora para salvar liderato

NBA

El pívot camerunés Joel Embiid volvió a ser el líder indiscutible de los Filadelfia Sixers, a los que guió al triunfo con suspense de 118-113 ante los devaluados Rockets de Houston y que sirvió para romper la racha de tres derrotas consecutivas.



Los Sixers, líderes en la Conferencia Este, con marca de 19-10, tuvieron en Embiid a la estrella que les aportó 31 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias, que lo dejaron cerca de un nuevo triple-doble.



Embiid, que se había perdido los tres partidos anteriores de los Sixers por lesión recuperó su condición de jugador completo y candidato a lucha por el premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga.



El alero Tobías Harris también destacó con otro doble-doble de 24 puntos, 15 rebotes y cinco asistencias, que lo dejaron como segundo máximo encestador.



El escolta Seth Curry volvió a brillar con los tiros desde fuera del perímetro y aportó otros 25 tantos.



El base australiano Ben Simmons (enfermedad) no jugó con los Sixers después de anotar 42 puntos, el máximo de su carrera, y agregar nueve rebotes y 12 asistencias, en el partido anterior contra el Jazz de Utah.



El base John Wall, con 28 tantos, siete asistencias y tres rebotes se encargó de dirigir el ataque de los Rockets, pero no pudo evitar que el equipo de Houston sufriese la séptima derrota consecutiva.



El alero novato Jaesean Tate y el pívot DeMarcus Cousins encestaron 19 puntos cada uno con los Rockets (11-17), que no impidieron tampoco la derrota.



Los Rockets jugaron sin los titulares lesionados: el ala-pívot P.J. Tucker, el pívot Christian Wood y el escolta Víctor Oladipo. / EFE