El mundo del baloncesto reacciona ante el aniversario luctuoso de Bryant

En el primer aniversario de la trágica muerte de Kobe Bryant, su hija de 13 años, Gianna y otras siete personas en un accidente de helicóptero en Calabasas (California), un sinnúmero de atletas dieron a conocer sus pensamientos sobre la exestrella de los Lakers de Los Ángeles.



Muchos atletas, incluidos los que jugaron a su lado, rindieron homenaje a Bryant y a su hija Gianna, el martes, a través de sus respectivas páginas sociales.



Uno de ellos, el español, Jose Manuel Calderón, fue escueto, al decir que "Descanse en paz".



Mientras que otros, como Magic Johnson, fue más expresivo al indicar que "Gracias a Dios por permitirme disfrutar Kobe Bryant durante 20 años como un gran jugador de baloncesto, atleta, esposo, padre, filántropo, mentor y maestro del juego para muchos hombres y mujeres de todas las edades, el mejor amigo de Rob Pelinka y hermano. Siempre será mi hermano. Lakers de por vida".



Agregó que "en la Laker Nation siempre recordaremos la brillantez, la leyenda y la mentalidad mamba del # 8 / # 24"



Otro legendario, el expívot Bill Russell, destacó que "He vuelto a escribir esta publicación muchas veces tratando de encontrar las palabras. Pero simplemente no puedo poner las que describan este sentimiento porque todavía es inimaginable. Jeannine y yo estamos pensando y orando por Vanessa, las niñas, los padres de Kobe y las otras familias que perdieron a sus seres queridos".



El escolta Lou Williams, del equipo rival de Los Angeles Clippers, dijo que "¡Sucede que estamos en Atl hoy! Así que nos pusimos como lo hicimos la última vez que estuve aquí contigo. Por siempre en nuestros corazones y mentes .. mucho amor la mamba".



El compañero de Williaams, el alero Paul George también quiso dejar su testimonio al decir que "Sabía que me agarraba fuerte por una razón. ¡Te extrañamos y te amamos hermano mayor! ¡RIP a todas las vidas perdidas demasiado pronto! Mamba PARA SIEMPRE!"



Otro jugador español, Pau Gasol, fue quien escribió más que el resto de los profesionales de la NBA que lo hicieron, al indicar que "Te echo de menos, hermano, no hay un solo día en el que no te tenga presente en lo que hago".



"Tu espíritu, tu determinación, tu cariño continúan brillando en mi vida y en la de muchos otros. Fotos, vídeos, momentos muy especiales compartidos por innumerables personas que te han admirado y querido a su manera, recordé lo increíblemente afortunado que he sido de haber compartido algunos de esos momentos junto a ti".



"Espero que Gigi y tú estéis sonriendo desde el cielo viendo lo fuertes, dulces y maravillosas que son vuestras chicas, están creciendo muy rápido, hermano".



"Me hubiera encantado que pudieras haber conocido a nuestra Elisabet Gianna. Nos aseguraremos de que sepa de dónde viene su segundo nombre, lo extraordinarios, cariñosos e inspiradores que su prima Gigi y su tío Kobe eran".



"Hoy os honramos y celebramos vuestras vidas, nos habéis dejado tanto, ojalá las cosas fueran distintas, pero estáis, y siempre estaréis, en nuestros corazones".



Exjugadores como Vince Carter comentó que "Descansa en paz, mi chico.. Con la manos enlazadas hoy te honramos a ti y a Gigi!!".



Bruce Bowen también escribió su recordatorio, diciendo que "A veces no nos damos cuenta de lo preciosa que es la vida hasta que los que subieron el listón ya no están aquí. Asegúrate de dar lo mejor en todo lo que haces ... Kobe lo hizo".



Scottie Pipen, registró sus pensamientos al decir que "Siempre desearé tener una conversación más con Kobe. A pesar de toda su grandeza y todo lo que logró, sus mejores días aún estaban por llegar. Mis pensamientos están con la familia y los amigos de Kobe, Gianna, y a todos los demás que nos quitaron hace un año demasiado pronto".



Kenny Anderson compartió sus pensamientos; ¡Mi chico #rip Kobe Bryant, te extrañamos!"



Los Jazz de Utah, que esta noche ganaron por 108-94 a los Knicks de Nueva York, en lo que fue su novena victoria consecutiva, la mejor racha actual que hay en la NBA, también publicaron su testimonio sobre Bryant, indicando que "Todos tenemos una parte de él que sé que nunca olvidaremos".



Por su parte, Jamal Crawford también escribió que "Manteniendo vivo su legado, recuerdo cuando Kobe Bryant hizo una aparición en la liga de verano Pro-AM y la relación que compartimos. #MambaPorSiempre".



El mundo del fútbol americano también expresó su sentir con el excorredor estelar Emmitt Smith, que señaló: "Ha pasado un año y todavía se siente irreal. Envío mis oraciones y pensamientos a la familia y seres queridos de Kobe Bryant. RIP a uno de los mayores competidores que el mundo haya conocido. Su legado de arduo trabajo, habilidad y dedicación vivirá".



Mientras que el defensivo estelar de los Houston Texans, J.J. Watt, destacó que "Lo más importante es tratar de inspirar a las personas para que puedan ser excelentes en lo que quieran hacer. Misión cumplida. Descanse en paz Kobe".



También el exbeisbolista, el dominicano Alex Rodríguez, escribió en su página social que "No puedo creer que haya pasado un año desde que experimentamos la trágica pérdida de mi hermano, mi amigo, Kobe Bryant. Todavía no se siente real. Kobe era mucho más que un jugador de baloncesto y estaba destinado a una grandeza aún mayor". / EFE