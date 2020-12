Los Lakers, más fuertes, buscan revalidar título y los Clippers, hacerlo suyo

NBA

Lunes 21| 3:07 pm





El comienzo de la temporada regular de la Conferencia Oeste de la NBA, a partir de este martes, deja a Los Angeles Lakers como favoritos, no solo por los títulos que conquistó en el curso pasado, sino por el peso de los refuerzos fichados.



Sus vecinos, los Angeles Clippers, presentan de nuevo sus aspiraciones serias. El equipo no tiene aún un título de Liga, a pesar de contar con una plantilla millonaria.



Los Lakers, que se han reforzado con el pívot español Marc Gasol y el ala-pívot Montrezl Harrell, también aseguraron a sus estrellas LeBron James y Anthony Davis al menos las próximas dos temporadas.



James y Davis fueron fundamentales hace dos meses en la conquista del decimoséptimo título de Los Lakers a expensas de los Heat de Miami.



La competición no transcurrirá en una burbuja, como la pasada temporada. Se jugará en los campos de cada equipo, pero sin espectadores en las gradas con estrictas medidas de seguridad, así como con un calendario reducido a 72 partidos y dividido en dos partes.



La primera que concluirá el 4 de marzo, sin que haya Partido de las Estrellas, y la segunda establecida en función de lo que permita la evolución de la pandemia del coronavirus, que en Estados Unidos ya ha dejado más de 300.000 personas fallecidas.



Los Lakers, que han acabado invictos la reducida pretemporada con cuatro partidos ganados, debutarán en el Staples Center con los Clippers, en apariencia, el rival más fuerte que tendrán en la lucha por el título.



Los Clippers decepcionaron en la burbuja de Orlando al ser eliminados en semifinales de la Conferencia Oeste por los Nuggets de Denver. A la temporada 2020-2021 llegan con el núcleo principal formado por los aleros Kawhi Leonard y Paul George.



También presentarán importantes novedades, como el entrenador Tyronn Lue en sustitución de Doc Rivers, así como el el ala-pívot congoleño español Serge Ibaka.



Junto a los equipos angelinos, que son los preferidos en el mundillo de las apuestas de Las Vegas, emergen con fuerza y nueva plnatilla los Nuggets en pos del título de la Conferencia Oeste, los Nuggets. La joven plantilla la encabeza el pívot serbio Nikola Jokic, y el base canadiense Jamal Murray.



La adquisición del base argentino Facundo Campazzo refuerza aun más el juego ofensivo de los Nuggets, que aunque perdieron al ala-pívot Jerami Grant, esperaban que el Michael Porter, de 22 años, explote con su mejor juego junto a Jockic.



Los Mavericks de Dallas, con el escolta esloveno Luka Doncic, que ya entra en todas las quinielas para luchar por el premio de Jugador Más Valioso (MVP), y el pívot letón Kristaps Porzingis, también seducen a los especialistas.



Por contra, han desaparecido de la lista de los favoritos los Rockets de Houston, que han perdido al base estrella Russell Westbrook, quien pasó a los Wizards de Washington, y tampoco contarán con el escolta James Harden, reacio a continuar.



Los Warriors de Golden State se han distanciado de los favoritos, a pesar de la vuelta del base Stephen Curry completamente recuperado de la grave lesión que sufrió la pasada temporada. Perdieron por segundo año consecutivo al escolta Klay Thompson, que se rompió el tendón de Aquiles en plena preparación.



A pesar de la ausencia de Thompson, los Warriors consiguieron al joven alero Kelly Oubre Jr. y al adolescente novato, el pívot James Wiseman, que no solo serán claves para el futuro sino que también esta misma temporada pueden sorprender.



Los Jazz de Utah aseguraron al escolta Donovan Mitchell y al pívot francés Rudy Gobert.



En la fila siguen los Trail Blazers de Portland, los Suns de Phoenix y los Pelicans de Nueva Orleans, con el alero Zion Williamson como gran figura. EFE