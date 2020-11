Los Raptors no podrán jugar en Canadá por las restricciones de la covid-19

NBA

Viernes 20| 3:16 pm





El Gobierno canadiense no permitirá que los campeones de la NBA en 2019, los Toronto Raptors, jueguen en Canadá mientras la pandemia de la covid-19 no esté bajo control, informaron a Efe este viernes fuentes del club.



La decisión, que se espera sea anunciada de forma oficial en las próximas horas, obliga al único equipo canadiense de la NBA a buscar de forma urgente una localidad en Estados Unidos para iniciar la próxima temporada de la liga profesional de baloncesto.



Los equipos tienen programado iniciar la pretemporada el 1 de diciembre con la convocatoria de sus jugadores mientras que el primer partido oficial de la competición 2020-2021 está previsto que se celebre el 22 de diciembre.



Canadá mantiene cerrada su frontera con Estados Unidos a todos los viajes considerados no esenciales desde la primavera para controlar la propagación de la enfermedad. Precisamente hoy, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que la frontera seguirá cerrada hasta al menos el 31 de diciembre.



Los viajeros que llegan a Canadá desde el extranjero tienen que respetar una cuarentena de dos semanas de aislamiento a menos que reciban una exención. La negativa de las autoridades canadienses de conceder esta exención a los jugadores y equipo técnico de los Raptors hace imposible que el equipo canadiense juegue en su sede de Toronto.



Durante meses, tanto los Raptors como la NBA han estado explorando con las autoridades sanitarias canadienses, protocolos médicos para que el equipo pudiese recibir a sus rivales en Toronto y que sus jugadores pudiesen viajar a Estados Unidos sin necesidad de la cuarentena.



Pero ante la posibilidad de que los Raptors no pudiesen iniciar la temporada en Canadá, el equipo ha estado estudiando la posibilidad de instalarse temporalmente en Tampa (Florida), Kansas City (Misuri), Nashville (Tennessee) o Newark (Nueva Jersey). EFE