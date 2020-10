Jimmy Butler: Les prometí un campeonato al Heat y no lo cumplí

Jimmy Butler, después de terminar la final 2019-2020 de la NBA, en la que Lakers de Los Ángeles venció 4-2 al Heat de Miami, declaró que su meta es darle un título a la franquicia del estado de Florida.

"Esta temporada me pude dar cuenta que soy un jugador decente. Pude haber dado más, en eso soy culpable. Pero les aseguro que volveremos. Pertenezco en jugar en las finales. Les prometí a Pat Riley y a los muchachos que les iba a traer un campeonato y no cumplí con mi parte, eso significa que me toca intentarlo la próxima temporada", dijo.

Añadió "Quiero jugar toda la vida con Goran Dragic si es posible . Encontré mi hogar en el Heat de Miami. No me juzgan, aceptan como soy y me apoyan siempre". | FB NBA ACCESO TOTAL