Butler mantiene a los Heat con vida ante los Lakers

NBA

Sábado 10| 8:15 am





El alero Jimmy Butler aportó un triple doble de 35 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias, y los Heat de Miami vencieron este viernes por 111-108 a Los Angeles Lakers en el quinto partido de las Finales de la NBA que disputan al mejor de siete.



El triunfo mantuvo a los Heat con vida al conseguir el segundo de la serie que sigue favorable a los Lakers por 3-2 y el sexto partido se jugará el domingo en el mismo escenario del la burbuja del complejo recreativo de Walt Disney World, en Orlando (Florida).



El equipo de Miami vio cómo el intento de triple el escolta Danny Green en los últimos segundos pegaba en el aro y aunque el rebote ofensivo lo capturó el ala-pívot Markieff Morris, luego no encontró al pívot Anthony Davis dentro de la pintura y mandó el balón fuera.



Los Heat, con el parcial de 109-108, forzaron la personal que los Lakers le hicieron al escolta novato Tyler Herro y con 1.6 segundos por jugarse sentenció con dos tiros libres.



El alero Duncan Robinson recuperó su mejor toque de muñeca, especialmente con los tiros desde fuera del perímetro y aportó 26 puntos, incluidos siete triples de 13 intentos, que lo dejaron como segundo máximo encestador.



Los Heat acabaron el partido con una lista de siete jugadores que tuvieron números de dos dígitos.



El base reserva, el novato Kendrick Nunn tuvo 14 puntos, el pívot Bam Adebayo (13), Herro (12) y el alero Jae Crowder (11).



Mientras que los Lakers tuvieron al alero estrella LeBron James como su líder en todas las facetas del juego al conseguir un doble-doble de 40 puntos, 13 rebotes y siete asistencias, que esta vez no fueron suficientes a la hora de decidir el triunfo.



James superó a Karl Malone en el segundo puesto en la lista de anotaciones de todos los tiempos de la NBA, incluidos los partidos de playoffs y de temporada regular, tras haber disputado su partido 259, empatado con Derek Fisher en la mayor cantidad en la historia de playoffs.



Davis también mantuvo su condición de jugador clave de los Lakers con una aportación de un doble-doble de 28 puntos, 12 rebotes, tres asistencias, tres recuperaciones de balón y tres tapones.



Pero falló, al igual que Morris, en la jugada decisiva de la pérdida del último balón que les impidió haber tenido la oportunidad de anotar la canasta de la ventaja provisional.



El escolta Kentavious Caldwell-Pope llegó a los 16 puntos y fue el jugador que a faltas de seis minutos para el final anotó cinco puntos consecutivos que permitió a los Lakers ponerse por delante en el marcador (97-96) sin que esta vez pudiese mantenerla el resto del camino.



Tampoco la decisión de haber cambiado los uniformes tradicionales por el dedicado a la memoria de Kobe Bryant ayudó a los Lakers a conseguir el triunfo que aún necesita para proclamarse campeones de la NBA.



Hasta ahora, el uniforme de la "Mamba" les había dado suerte con marca perfecta de 4-0, que ya no tienen después de la derrota sufrida ante los Heat que estuvo llena de drama y suspense, como el que siempre le gustaba vivir a Bryant, que fue la última figura de los Lakers que ganó el título de la NBA en el 2010.



Con un intercambio seguido de líder en el marcador, en los últimos minutos, el entrenador de los Heat, Erik Spoelstra, usó su último tiempo muerto antes de la siguiente posesión, solo para darle a Butler un par de minutos de descanso.



Era al jugador que necesitaba tener en la pista y Butler no le defraudó al hacer una penetración con la que forzó la personal y a falta de 16.8 segundos para el final los anotó y puso el parcial de 109-108 a favor de los Heat.



La misión de los Lakers en ese momento no podría haber sido más simple que la de anotar la canasta que les daba el título de campeones.



No pudieron hacerlo. James encontró a Green solo para un triple de alto nivel que falló, y Herro lo remató con dos tiros libres.



La remontada que había logrado los Lakers, estaban abajo 93-82 al inicio del cuarto periodo tampoco pudo darse y ahora si, James, por primera vez, comienza a sentir la presión en las Finales de la NBA, donde es consciente que no tiene más margen de error.



Mientras que Butler se convirtió en el sexto jugador en la historia de las Finales de la NBA en tener múltiples triples-dobles en la misma serie, algo que ya habían conseguido Magic Johnson y James, ambos por tres veces.



Mientras que Larry Bird, Wilt Chamberlain y Draymond Green lo hicieron una vez.



Butler anotó 22 puntos en la primera mitad, la segunda mayor cantidad en la historia de las finales de los Heat. Dwyane Wade tenía 24 en el medio tiempo del Cuarto Partido de las Finales de la NBA del 2006./ EFE