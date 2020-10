VIDEO: Anthony Davis y Lakers le clavaron daga mortal al Heat

JUAN SALVADOR MUÑOZ | @juansa11baloncesto

Anthony Davis, restando 39.5 segundos, le clavó el puñal al Heat de Miami en el cuarto juego de la final al anidar un triple que catapultó el triunfo de Lakers de Los Ángeles por 102-96 y así colocarse a un triunfo de ser los nuevos campeones de la temporada 2019-2020 de la NBA.

El conjunto de Florida contó con el regreso de Bam Adebayo y cuya presencia en cancha mostró un mejoramiento sustancial en la defensa de los dirigidos por Erik Spoelstra. En lo que va de la serie, el actual compromiso fue el más cerrado e incluso, restando 6:18 para finalizar el compromiso, las acciones estaban igualadas a 83 puntos por lado.

La figura ofensiva por la tropa californiana fue LeBron James al conquistar doble-doble de 28 dianas y 12 rebotes. Su compañero Davis lo acompañó con 22 cartones y Kentavious Caldwell-Pope finalizó con 15 tantos. Los cuatro tramos del partido fueron dominados por la tropa que obedecelas indicaciones tácticas de Frank Voegel por 27-22, 49-47, 75-70 y 102-96.

Por Miami, Jimmy Butler comandó a su conjunto con 22 puntos y 10 capturas, para totalizar doble-doble. Tyler Herro concluyó con 21 contables y Adebayo con 15 unidades y siete rebotes en 33 minutos.

El quinto juego de la final será el venidero viernes 9 de octubre de 2020.

VEA EL VIDEO:

AD FOR 3 TO EXTEND THE LAKERS LEAD!#NBAFinals on ABC pic.twitter.com/hIFP8yDDkU