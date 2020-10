Lakers le propinó el segundo golpe en la final al Heat

NBA

Sábado 3| 1:00 pm







Primera vez que un equipo de LeBron está 2-0 arriba en finales"

JUAN SALVADOR MUÑOZ | @juansa11baloncesto

Lakers de Los Ángeles le propinó el segundo golpe en la final de la NBA al Heat de Miami al ganarle 124-114, de la mano de un letal Anthony Davis, para ponerse arriba 2-0 en la etapa decisiva.

El dorsal 3 conquistó un doble-doble de 32 puntos y 14 rebotes y su liderazgo tanto en el primer compromiso como en el actual, lo hace calificar como canditato a Jugador Más Valioso. Su compañero LeBron James le aportó 33 dianas, con nueve capturas y nueve asistencias para la victoria californiana.

Ambos jugadores se combinaron para 60 o más puntos y cada vez que ha sucedido eso, Lakers posee marca de 20-1 y empató el registro de la franquicia que tuvo en la temporada 1999-2000, para una pareja, que estuvo conformada por Shaquille O'Neal y Kobe Bryant.

Justamente Bryant (+) y O'Neal fueron los últimos jugadores que tuvieron 30 o más puntos en un juego de la final de Lakers (contra Nets de Nueva Jersey, actual Brooklyn en 2002).

Además, es la primera vez que desde que está en las finales un equipo de LeBron James está arriba en su serie 2-0 y sólo el mismo Lakers de Los Ángeles (contra Celtics en 1969), Sixers de Filadelfia (vs Trailblazers en 1977), Mavericks de Dallas (vs Heat de Miami en 2006) y 2016 Warriors de Golden State (vs Cavaliers de Cleveland en 2016) son los únicos equipos en la historia de la NBA que han volteado una serie al estar abajo 0-2.

Por Heat, Goran Dragic y Bam Adebayo no estuvieron por lesión en el pie izquierdo y el hombro, respectivamente. Jimmy Butler siguió sacando la cara por los floridanos con 25 contables, 13 asistencias (su récord más alto en playoffs) y ocho rebotes.

Por Lakers, Rajon Rondo brilló con 16 cartones y 16 asistencias. El tercer juego de la serie es el domingo a las 7:30 pm.