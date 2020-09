Anthony Davis es duda para disputar el quinto juego ante Denver

NBA

Sábado 26| 3:59 pm





Los Lakers de Los Angeles podría disputar el Juego 5 de las finales de la Conferencia Oeste ante Nuggets de Denver sin Anthony Davis. El jugador interior, quien sufrió un esguince en su tobillo izquierdo en el anterior partido, ha sido catalogado como duda por parte de la franquicia angelina, por lo que no será hasta última hora cuando sepamos si finalmente está listo para saltar a la cancha esta noche.

La lesión no parece grave. Tras sufrir el percance en el Game 4, Davis pudo seguir en cancha y ayudar a sus compañeros a poner el 3-1. Tal hecho hacía presagiar que estaba bien, o que al menos la dolencia no pasaría de ser leve; algo que el propio jugador recalcó así. “Mi tobillo se siente bien. Tengo esta noche y el día de mañana para estar listo. Esto no quiere decir que esté igual que antes, pero sí lo suficientemente bien para jugar. La torcedura fue fea, pero no tan mala como podría haber sido. Estaré bien”.

El optimismo de Davis respecto a su participación en el Game 5 se sumaron a las de su entrenador. Frank Vogel, cuestionado por el estado físico de su jugador, aseguró que pensaba que estaría listo para jugar. Ahora la perspectiva parece diferente. Ya sea porque la lesión sea más importante de lo que parecía o por simple precaución, ver esta noche a los de oro y púrpura sin La Ceja (o con minutos limitados) se antoja probable.

Jugar sin él –si se da el caso– será todo un reto para los angelinos. Davis está completando una excelente serie con un promedio de 32,3 puntos con un 55,3% en tiros de campo. A tal efectividad ofensiva hay que sumar el hecho de que con él en pista los Lakers están superando a los Nuggets en 9,4 puntos por cada 100 posesiones. Cuando está en el banquillo, la situación cambia drásticamente hasta los -21,3. Y todo esto sin contar con que en los ultimos cuartos está siendo determinante. /REUTERS