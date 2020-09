VIDEO: Nuggets se infartó pero consiguió el pase contra Clippers

Nuggets de Denver ganó por 80-78 en un partido de muy bajos porcentajes pero emociones muy altas frente a Jazz de Utah para imponerse en la serie 4-3 y así pasar a la ronda de Semifinales de la conferencia Oeste contra Clippers de Los Ángeles.

Nikola Jokic fue la figura del conjunto de Colorado al ser el autor de 30 puntos y de la jugada del partido. Denver esquivó la eliminación en un último intento de tres puntos de Mike Conley. Al final del tiempo reglamentario, Nuggets pidió tiempo muerto salvando lo que iba a ser un error grosero de Plumlee, llevó la pelota al poste con Jokic y el serbio resolvió con una delicatess en la cara de Gobert. 80-78. Pelota para Utah, con 26 segundos por jugar.

Snyder quemó dos tiempo muertos y el Jazz volvió a la cancha con 13 segundos en el reloj de posesión y 17 en el del partido. Pelota para Donovan Mitchell, defensa brillante de Gary Harris que le terminó robando el balón cuando Spida se iba para el aro, fallo de Craig al buscar la bandeja que aseguraba la victoria y un último intento de triple de Conley a la carrera no ingresó de milagro. Triunfo agónico de Denver. | NBA.COM

VEA EL VIDEO:

What an ending for Game 7.



Incredible series. pic.twitter.com/4NmE8gyB72