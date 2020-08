WNBA confirma que retomará la competición tras boicot deportivo

NBA

Viernes 28| 2:55 pm





La competición de la liga de baloncesto femenino de la WNBA se reanuda este viernes 28 de agosto después de dos días de aplazamientos de los partidos, de acuerdo a la información ofrecida por la liga.

El anuncio fue hecho a través de un tuit de la WNBA en el que se incluye la foto de las jugadoras arrodillas en el campo.

La vuelta significa que no se perderá ningún partido de los aplazados que serán reprogramados para los próximos días mientras que en la jornada de este viernes se disputarán los de Minnesota-Atlanta, Los Angeles-Connecticut y Washington-Phoenix.

Los partidos de la WNBA habían sido pospuestos los dos días anteriores como parte de las protestas entre los equipos deportivos profesionales en respuesta al tiroteo policial de Jacob Blake, un hombre negro, en Kenosha, Wisconsin, el domingo.

La WNBA ha hecho de la justicia social la plataforma principal para su temporada 2020, con jugadoras que llevan el nombre de Breonna Taylor en la parte posterior de sus camisetas.

Taylor, una mujer negra que murió en una redada de la policía de Louisville mientras se encontraba en su casa sin recibir ningún aviso, y otras mujeres que han resultado muertas o heridas en acciones policiales, han sido el foco de la WNBA y la campaña "Say Her Name", que busca crear conciencia. /EFE