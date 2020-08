Lebron James: Depende de nosotros hacer la diferencia. Juntos

FREDDY PERDOMO | @SpgFreddy

El jugador estrella de los Lakers y el emblema de la actual NBA, LeBron James, se mostró inconforme luego de confirmarse la reanudación de los partidos de playoffs, después del boicot comenzado por los Milwaukee Bucks al no querer participar en el quinto juego debido al caso de Jacob Blake y su asesinato a manos de policías, que causó la suspensión de la jornada de la NBA.

James escribió un contundente mensaje a través de su cuenta de twitter: “El cambio no ocurre con solo hablar, sucede con la acción y debe suceder ahora”. El tweet fue publicado minutos después de que la NBA confirmara la reanudación de los encuentros.

LeBron había pedido a los propietarios más implicación en la lucha de los jugadores a favor de la justicia social y parece ser que lo ha conseguido. La NBA estudia nuevas fórmulas para dar aún más visibilidad a las protestas de los jugadores.

Change doesn’t happen with just talk!! It happens with action and needs to happen NOW! For my @IPROMISESchool kids, kids and communities across the country, it’s on US to make a difference. Together. That's why your vote is @morethanavote ✊🏾 #BlackLivesMatter