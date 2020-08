Lillard anota 51 puntos y Trail Blazers vuelven al camino ganador

NBA

Lunes 10| 5:51 am





El base All-Star Damian Lillard se olvido del pobre desempeño que tuvo en el partido anterior con los Trail Blazers de Portland y anotó 51 puntos que hizo que su equipo volviese al camino ganador tras vencer este domingo por 124-121 a los Sixers de Filadelfia.



El sábado contra Los Angeles Clippers, Lillard falló un par de tiros libres con 18.6 segundos para el final y un triple con 9.5 segundos por jugar en una derrota del partido que al final el equipo de Portland perdió por 122-117.



Los jugadores de los Clippers Paul George y Patrick Beverley fueron vistos riendo por la desgracia de Lillard.



Lillard fue el que se rió el domingo al anotar 18 puntos en el último cuarto, mientras que el veterano alero Carmelo Anthony logró otros 20 puntos como segundo máximo encestador de los Trail Blazers.



Portland se recuperó y se acercó a medio juego de los Grizzlies de Memphis por el octavo lugar en la Conferencia Oeste. Los Trail Blazers aumentaron sus posibilidades de clasificar para la serie de play-in, que comenzará el sábado.



Mientras que los Sixers perdieron mucho más que el partido después que el pívot All-Star, el camerunés Joel Embiid se fue en el primer cuarto con lo que el equipo llamó una lesión en el tobillo izquierdo, y no regresó.



Embiid hizo un tiro, luego retrocedió y subió torpemente para volver a su campo.



El pívot camerunés ha sido el líder encestador del equipo desde que se reinició la temporada regular con un promedio de 30 puntos por partido.



El entrenador de los Sixers, Brett Brown, no tenía información sobre el alcance de la lesión de Embiid y si al final va tener que ser baja con el equipo por varios partidos.



La baja de Embiid se une a la del base titular, el australiano Ben Simmons, que está fuera de la competición por tiempo indefinido debido a la lesión que sufre en la rodilla izquierda.



El alero Josh Richardson anotó 34 puntos, el máximo de la temporada, y el escolta Alec Burks agregó 20 tantos con los Sixers, que bajaron al sexto puesto de la Conferencia Este, un juego por detrás de los Pacers de Indiana y los Heat de Miami, que están empatados en el cuarto lugar.



Sin sus estrellas, los Sixers se quedaron atrás por 17 en el segundo cuarto y perdían 67-58 en el descanso.



Pero el partido se igualó después que el pívot dominicano Al Horford, de los Sixers, conectó un triple para recortar la ventaja de Portland a 122-121.



El pívot bosnio Jusuf Nurkic de Portland acertó dos tiros libres con 10.2 segundos restantes para poner a su equipo arriba por tres. Richardson falló un triple para Filadelfia, y los Sixers no pudieron realizar otro tiro después de una lucha por el rebote.



Horford, que jugó 22 minutos, aportó 15 puntos (6-9, 3-4, 0-0), capturó seis rebotes, repartió cinco asistencias, puso un tapón, perdió cuatro balones y cometió cinco faltas personales. / EFE