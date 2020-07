James Harden llega en plenitud de forma y se integra de inmediato a Rockets

NBA

Viernes 17| 6:43 am





El escolta estrella James Harden completó este jueves su primer entrenamiento con los Rockets en la burbuja de Orlando, a la que llegó más tarde que sus compañeros, y de inmediato respondió como líder del equipo sin sentir ningún tipo de condicionamiento físico.



A pesar de haber llegado cinco días después de que lo hiciese la mayoría del equipo, Harden sorprendió gratamente al cuerpo técnico al no mostrar signos de falta de preparación durante el entrenamiento.



"Se veía bien", dijo el entrenador de los Rockets, Mike D'Antoni. "Probablemente estuvo limitado durante unos 30 segundos, y luego se integró por completo", indicó.



Harden, quien citó "algunos problemas familiares" como el motivo de su llegada tardía, dijo que era la primera vez que jugaba 5 contra 5 en más de un mes.



Su compañero de equipo Ben McLemore, escolta alero, comentó que Harden parecía el "mismo James de siempre" durante el entrenamiento del equipo.



"Creo que el mundo lo sabe, no importa lo que esté pasando, a James Harden le encanta jugar", expresó el propio escolta, quien promedia 34,4 puntos por partido y es uno de los máximos candidatos a conseguir el tercer título consecutivo en la NBA.



D'Antoni se planteó facilitar un entrenamiento progresivo de Harden después de una ausencia de más de cuatro meses, pero el jugador le dijo al entrenador que creía que estaba listo para participar plenamente de inmediato.



Los Rockets todavía están esperando la llegada del base estelar Russell Westbrook, tras la reciente incorporación al equipo del escolta-alero Luc Mbah a Moute.



Westbrook anunció esta semana que había dado positivo por COVID-19 antes de la partida de los Rockets a Orlando.



"Una vez que recuperemos a Russ y tengamos nuestra lista completa sana, y nos pongamos en forma como debemos de estar, podemos competir con cualquiera", adelantó Harden.



Sin embargo, reconoció que el objetivo de los Rockets es alcanzar su ritmo cuando comiencen los playoffs el próximo mes.



Los Rockets están empatados con los Thunder de Oklahoma City por el quinto lugar en la clasificación de la Conferencia Oeste con un récord de 40-24, un juego detrás del Jazz de Utah.



Harden indicó que los Rockets tratarían el calendario de los ocho partidos de temporada regular como un período de ajuste, y señaló que al jugarse todos los partidos en el mismo escenario de la burbuja de Orlando el factor de la ventaja local ya no cuenta en los playoffs.



De ahí, que para todos los equipos que ya tienen asegurada su clasificación a los playoffs la posición entre los ocho que lo logren no tiene mayor trascendencia en cuanto al factor campo.



"No tenemos aficionados, así que eres tú contra nosotros y tendremos que resolverlo", comentó Harden. "Si eres cuarto, quinto y sexto clasificado, realmente no importa. Para nosotros, se trata de estar en forma y asegurarnos de que el ataque y la defensa estén bien coordinados para jugar y conseguir triunfos ante cualquier rival". / EFE