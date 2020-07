Jimmy Butler jugará sin nombre en la camiseta

NBA

No soy diferente a ninguna otra persona de color y quiero que ese sea mi mensaje"

CARACAS.- Jimmy Butler, escolta del Heat de Miami, informó, este martes 14 de julio, que jugará sin nombre en la parte posterior de su camiseta (donde va por lo general el apellido del jugador), cuando se reanude la acción de la NBA el próximo jueves 30 de julio en la ciudad de Orlando, Florida, después de la pausa por la pandemia mundial del Coronavirus, que aún sigue afectando a la humanidad.

El dorsal 22 del Heat expresó su decisión como una medida de protesta por el racismo en Estados Unidos.

"He decido jugar sin nombre. Si no fuera quien soy hoy, no soy diferente a ninguna otra persona de color y quiero que ese sea mi mensaje en el sentido de que solo porque soy un jugador de la NBA tengo que ser distinto. Todos tienen el mismo derecho pase lo que pase", aseveró.

De esta forma, el oriundo de Texas espera que la NBA le apruebe su petición, luego de que el organismo haya concedio que jugadores usen mensajes de justicia social como "Black Lives Matter", "Justicia", "Paz", "Libertad", "Suficiente", "Dí su nombre", "Sí se puede", "Liberación", "Míranos", "Escúchanos", "Respétanos", entre otros.

Finalizó al asegurar que "es importante saber que somos seres humanos, como todos los demás".