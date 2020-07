Doncic sin problemas en Orlando, espera jugar su mejor baloncesto

NBA

Lunes 13| 7:31 pm





Mientras algunos jugadores de la NBA se han quejado de las condiciones que han encontrado en la "burbuja" de Orlando, el escolta estrella de los Mavericks de Dallas, el esloveno Luka Doncic, dijo sentirse "cómodo".



Y afirmó estar centrado en recuperar la mejor forma individual y de equipo de cara al reinicio de la temporada regular de la NBA.



El mismo objetivo que tiene el entrenador de los Mavericks, Rick Carlisle, quien reconoció que espera que Doncic alcance su mejor nivel y se mantenga siendo un gran problema para el resto de los rivales.



Los Mavericks llegan a Orlando con marca de 40-27 y séptimos en la Coferencia Oeste, mientras Doncic fue primero en la liga en triples dobles con 14, cuarto en asistencias con 8,7 por partido, sexto en anotaciones con 28,7 puntos y decimonoveno en rebotes (9,3).



Carlisle espera que en los ocho partidos restantes de la temporada regular y los playoffs subsiguientes el equipo muestre en el campo su mejor versión con Doncic de líder indiscutible.



"Me encanta la forma en que entrena, trabaja y compite", declaró Carlisle. "Es el líder en la cancha de este equipo, no hay dos como él, desea mantener el balón, ser el centro de atención y líder del equipo".



Doncic tiene la esperanza de que los Mavericks podrán ascender en la clasificación y de esta manera incrementar las posibilidades de llegar más lejos cuando se disputen los playoffs.



Los Mavs van a reiniciar la temporada, el próximo 31 de julio, contra los Rockets, tras cuatro meses y medio desde que derrotaron a los Nuggets de Denver (113-97), el pasado 11 de marzo, después de lo cual se suspendió la competición por causa del coronavirus.



"Ha pasado mucho tiempo desde que jugamos juntos", comentó Doncic después del entrenamiento del domingo. "Hoy y ayer jugamos un poquito. Tenemos que practicar más. Y la química, mejorar. Será bueno para nosotros disputar algunos partidos".



Doncic, de 21 años, admitió que se ha estado divirtiendo, sin problemas, bajo la burbuja. Eso incluye mostrar sus habilidades futbolísticas al darle al balón con el pie y meterlo en la canasta sin tocar la red desde una distancia de más de 12 metros, acción que ya ha creado sensación en las redes sociales.



"Veo una canasta y se me vino a la mente que tenía ganas de darle al balón con el pie e intentar encestar y eso fue lo que sucedió", comentó Doncic.



Pero sobre todo disfruta con el equipo de pesca que se ha traído de su tierra, eslovenia, a Orlando, donde continúa con la gran pasión que tuvo durante todo el tiempo que ha pasado en Europa.



Doncic dijo que en Orlando aprovecha el tiempo libre para tener también su sesión diaria de pesca y no le va mal, aunque todavía no ha conseguido una pieza mayor como algún "cocodrilo".



También dijo que con 22 equipos de la NBA alojados en solo tres hoteles en Orlando, le había traído algunos buenos recuerdos.



"Para mí es como el campeonato europeo. Todos los equipos están en el mismo hotel, aunque aquí, en el nuestro, haya solo un grupo", comentó Doncic.



El exjugador del Real Madrid, de 21 años, considera que la experiencia europea le ha servido para adaptarse inmediatamente a la nueva realidad que se vive en la "burbuja" de Orlando.



"Sé lo que nos espera durante cierto tiempo, estoy acostumbrado y conmigo todo está bien", explicó Doncic.



"Mi único objetivo será de nuevo conseguir el máximo de triunfos para el equipo y ver hasta dónde podemos llegar en los playoffs, sin ponernos ningún tipo de metas concretas, que no sean la de jugar al máximo cada jornada". EFE