Liga Endesa: ¡Solo un triunfo! Jornada de pesadilla en la Euroliga

La segunda jornada de la Euroliga no fue para nada positiva para los equipos de la Liga Endesa. En total tres de los cuatro equipos que semana a semana ves en la pantalla de Meridiano Televisión perdieron sus compromisos.

Jornada de pesadilla para los equipos de Liga Endesa

Después de jugarse los 10 compromisos concernientes a la segunda fecha de la Euroliga se puede decir que el transitar de los equipos españoles no fue para nada positivo. En total solo uno de los cuatro equipos de la Liga Endesa logró ganar su encuentro.

El Barcelona fue el primero de los españoles en jugar en esta jornada. Los culés debían enfrentarse al que fuese su coach en la temporada anterior, Xavi Pascual y el ambicioso proyecto del Dubai Basketball. El Barcelona terminó cediendo 94-87, por el mal resultado en el segundo parcial (29-12) en favor de los de Pascual.

Por su parte el Real Madrid, sigue sin ganar aún en esta edición. Su récord empeoró a 0-2, luego de caer 94-84 frente al Efes, quién coinciencialmente también se enefrentó a un extrenador, Pablo Laso. Los de Pedro Martínez ahora deberán ganar para acomodar su mal inicio

El único equipo de la Liga Endesa que terminó triunfando en la jornada 2 fue el Valencia, quién ahora llega a registro de 2-0 en este arranque de Euroliga. El detalle es que el triunfo se lo propinó a otro equipo español, hablamos del Baskonia. El score final fue 111-88 para el Valencia.

Este úncio triunfo representa una efectividad de 25%, un porcentaje cuasi nulo, entendiendo que hubo un choque entre rivales de Liga Endesa.

Otros resultados de la jornada 2