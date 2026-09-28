Liga Endesa: ¡Histórico pura! La jornada inaugural rompe un récord de 40 años

La Liga Endesa ha arrancado por todo lo alto. Con un promedio de 94.8 puntos por equipo, la primera jornada de la temporada se convierte en la más anotadora en las 71 temporadas de historia de la competición, pulverizando registros históricos.

La emoción y el juego ultraofensivo han tomado el protagonismo en el arranque de la nueva temporada de la Liga ACB. Los aficionados al baloncesto han vivido un inicio de curso sin precedentes, firmando unos números que ya forman parte de los libros de historia del deporte español.

Un récord histórico de 40 años

Los datos de esta vibrante jornada inaugural no dejan lugar a dudas sobre el espectáculo ofensivo que se ha visto sobre las pistas:

Promedio anotador histórico: Se ha alcanzado una media de 94.8 puntos por equipo , un registro descomunal.

Nuevo récord en la Jornada 1: Se supera la anterior marca histórica de la primera jornada, que databa de la temporada 1981-82 con un promedio de 93.64 puntos.

Cifra récord desde 1987: En el cómputo global, se sitúa como la jornada más anotadora de la competición desde el año 1987.

Élite histórica de la era acb: Entra directamente al cuarto puesto de las medias más altas jamás registradas en toda la era acb.

El festival de los 100 puntos

Si el promedio general ya es impresionante, el dato de los equipos que lograron romper la barrera centenaria confirma la tendencia ofensiva del fin de semana.

Nada menos que 7 equipos diferentes lograron alcanzar o superar los 100 puntos en sus respectivos encuentros inaugurales, demostrando que los ataques se han impuesto claramente a las defensas en este arranque liguero.

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