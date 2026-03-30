SPB: ¡Se lo llevó el expreso! Conoce al jugador de la semana 4

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Tras un inicio de temporada incierto, Trotamundos de Carabobo ha logrado enderezar el rumbo, transformando las dudas en un baloncesto de alto nivel. Gran parte de esta metamorfosis recae sobre los hombros del panameño Eric Romero, quien tras una actuación dominante, fue distinguido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la cuarta semana del torneo.

Una semana perfecta para el "Expreso"

El pívot centroamericano fue la pieza clave para que el conjunto carabobeño firmara un registro de 3-0 en sus últimas presentaciones, destacando victorias de peso ante potencias históricas de la liga:

Dominio ante Guaiqueríes: En el Forum de Valencia, Romero firmó una noche de ensueño con 26 puntos (su máximo personal), 11 rebotes y una valoración de 36 , liderando la pintura ante la "Tribu".

Solidez en la carretera: Ante Marinos de Anzoátegui, mantuvo su vigencia con 14 tantos, 6 rebotes y 2 robos , siendo vital para silenciar al "Acorazado" en su propia casa.

Eficiencia pura en Guayana: El domingo cerró con broche de oro al jugar apenas 16 minutos, pero con una efectividad perfecta: 8 de 8 en tiros de campo y 5 de 5 en libres para sumar 21 unidades.

Radiografía de un MVP: Estadísticas de impacto

Entre el 23 y el 29 de marzo, los números de Romero no dejaron lugar a dudas para su elección: