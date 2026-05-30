SPB: Marinos le pega de nuevo a Gaiteros por Meridiano Televisión

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Marinos de Anzoátegui tomó una importante ventaja en las semifinales de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) tras superar por segundo día consecutivo a Gaiteros del Zulia en condición de visitante. Este compromiso lo pudiste disfrutar en vivo por Meridiano Televisión.

Después de un primer juego bastante apretado, "El acorazado oriental" mostró autoridad en el segundo, para lograr una ventaja de doble dígito y ganar más cómodamente con pizarra 66-76.

Resumen

La primera mitad estuvo marcada por la buena defensa: luego de los dos primeros cuartos, los zulianos se fueron al descanso con una ventaja mínima de 32-31.

No obstante, en el tercer periodo fue el despertar de la ofensiva del "Acorazado oriental" , sumando 28 unidades y permitiendo solamente 18, para luego cuidar la diferencia con 17 en el último cuarto, en el cual aceptaron 16 y así lograron poner la serie a su favor 2-0, con la misión de buscar la barrida en la ciudad oriental.

Nuevamente la figura en el tabloncillo fue Kevin McDaniels, quien le tiene la medida tomada a Gaiteros. Esta vez aportó 17 puntos, tomó nueve rebotes y regaló una par de asistencias.

¿Habrá una final entre una de las mejores rivalidades de la SPB?

Si algo anhela la afición de la SPB, es que se pueda concretar una final entre Marinos y Cocodrilos, considerada por muchos la mejor rivalidad en el baloncesto venezolano.

De acuerdo a cómo van las series en las semifinales, todo parece indicar que sí se verán las caras en la instancia decisiva. Pues, los dos quintetos dominan sus series 2-0.