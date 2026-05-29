El milagro de Spissu: un triple para la historia que desciende a el "Che" García

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El baloncesto de élite se define por centímetros, por milésimas de segundo y, sobre todo, por el peso de la responsabilidad cuando el balón abrasa. La última jornada de la Liga Endesa deparó un desenlace cruel, de transistores y vestuarios en vilo, donde la gloria de unos significó la tragedia deportiva de otros. El Casademont Zaragoza certificó su salvación de la forma más épica y poética posible: un triple sobre la bocina de Marco Spissu en Lugo que, por carambola matemática, confirmó el descenso a Primera FEB del Dreamland Gran Canaria, dirigido por Néstor "Che" García.

Faltaban escasos segundos en el Pazo de los Deportes de Lugo. El Casademont Zaragoza no dependía de sí mismo; necesitaba ganar y esperar el tropiezo de sus rivales directos. La tensión se podía cortar con un cuchillo, en plena remontada liderada por Trae Bell-Haynes y el propio base italiano.

Con el reloj devorando las últimas décimas de la temporada, el balón llegó a manos de Marco Spissu. La defensa asfixiaba, el corazón latía a mil revoluciones, pero el base armó el brazo con una sangre fría impecable. El esférico dibujó una parábola perfecta, la bocina tronó, el tablero se iluminó en rojo y la red crujió. Triple. Victoria (y el delirio maño en tierras gallegas).

El drama en el vestuario del Roig Arena: adiós a 31 años de historia

Mientras Spissu se convertía en héroe, a cientos de kilómetros la moneda mostraba su cara más amarga. El Dreamland Gran Canaria afrontaba en el Roig Arena una cita crucial ante el Valencia Basket. Los amarillos completaron un mal encuentro, mostrándose desbordados desde el segundo cuarto y terminando por ceder de forma contundente por un abultado 105-81.

Sin opciones ante el vendaval taronja, los pupilos del "Che" García se retiraron al vestuario del Roig Arena con el partido concluido, obligados a esperar con angustia las noticias que llegaban desde Lugo. Durante unos minutos la combinación de resultados les favorecía y les mantenía en la máxima categoría. Sin embargo, el milagroso desenlace del Casademont Zaragoza destrozó cualquier esperanza antes siquiera de que el técnico argentino pudiera comparecer en la rueda de prensa.

La parábola que dictó sentencia

La canasta de Spissu desató una catarsis instantánea en Zaragoza y un luto deportivo inédito en Gran Canaria. El "Che" García, un técnico volcánico acostumbrado a obrar milagros en situaciones límite, vio cómo la permanencia se le escurría entre los dedos en un vestuario ajeno y sin derecho a réplica en la pista. El relato de esta Liga Endesa quedará para siempre reducido a un solo instante: la perfecta parábola de Spissu que congeló Lugo, rescató a Zaragoza y sentenció, a la distancia, el destino del Gran Canaria.