SPB: Luis Bethelmy sigue haciendo historia en el baloncesto venezolano con esta increíble marca personal

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No cabe duda de que, en los últimos 20 años, uno de los jugadores más importantes y exitosos dentro del baloncesto venezolano ha sido Luis Bethelmy. El "Tsunami" ha sabido brillar y mantenerse año tras año en buen nivel, siendo importante de manera constante para los equipos que han podido contar con sus servicios.

Tan exitosa e intachable ha sido su carrera deportiva, y tan excelente ha sido su ética de trabajo para poder mantenerse activo en el baloncesto actual, que este jueves 23 de abril logró un nuevo hito dentro de su trayectoria, en el duelo en el que Cocodrilos superó con comodidad y facilidad a Panteras de Miranda en el José Joaquín “Papá” Carrillo.

Luis Bethelmy, en el top 5

En este duelo entre Cocodrilos de Caracas y Panteras de Miranda, Luis Bethelmy disputó su juego número 888 de por vida dentro del baloncesto profesional venezolano. Este número ubica al "Tsunami" en el quinto lugar de la lista histórica dentro de este renglón, superando a Ernesto Mijares, quien tuvo 887 apariciones, según un dato aportado por el periodista Pedro Marrero.

Además, Bethelmy celebró esta hazaña con un triunfo y un partido positivo para él, en el que anotó siete puntos, repartió cuatro asistencias y tomó siete rebotes, además de aportar un tapón y un robo. Sin duda, un jugador absolutamente histórico, que ya dejó una huella imborrable en el deporte nacional.