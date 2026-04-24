SPB: Juegos a transmitir el fin de semana en vivo y gratis

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Por Andrea Matos Viveiros

Aquí te contamos cuáles son los mejores juegos de la SPB que verás este fin de semana gratis por la señal abierta de Meridiano Televisión. También los podrás disfrutar en HD por Simpleplus, InterGo, Net Uno Go o Aba TV Go.

Semana 8 SPB

SÁBADO 25 DE ABRIL SPARTANS DISTRITO CAPITAL VS TROTAMUNDOS DE CARABOBO / INICIO 7:00 P.M.

DOMINGO 26 DE ABRIL MARINOS DE ANZOÁTEGUI VS COCODRILOS DE CARACAS / INICIO 6:00 P.M.

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