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Meridiano Televisión transmite en vivo la liga española de baloncesto gratis

Disfruta en abril los mejores partidos del baloncesto español por señal abierta y streaming con Meridiano Televisión

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Meridiano

Miércoles, 22 de abril de 2026 a las 11:07 am
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Por Andrea Matos Viveiros

La última semana de abril presenta juegos imperdibles de la Liga Endesa de baloncesto español por la señal de Meridiano Televisión. Real Madrid, Valencia y Murcia siguen a la cabeza de la tabla de clasificación.

Calendario de baloncesto última semana de abril

Semana 28/34
SÁBADO 25 DE ABRIL UNICAJA VS HIOPOS LLEIDA / INICIO 12:00 P.M. -
DOMINGO 26 DE ABRIL BAXI MANRESA VS SAN PABLO BURGOS / INICIO 11:00 A.M. 

Sintoniza estos juegos de la Liga española de Baloncesto gratis en señal abierta, también en streaming en meridiano.net/meridianotv. Y, en alta definición, por SimplePlus, InterGo, NetUno Go o Aba TV Go

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