SPB: Cocodrilos no baja su ritmo arrollador e inscribe su nombre en la postemporada

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Si bien todavía quedan varias fechas para que finalice la ronda regular, la postemporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) ya tiene a dos equipos clasificados de manera matemática, y uno de esos son los Cocodrilos de Caracas. Esto se concretó durante la jornada de este martes.

El elenco saurio se hizo gigante, una vez más, en su casa y para esta ocasión derrotó con autoridad por 88-72 a Diablos de Miranda. Con esta novena victoria al hilo certificó su presencia en la próxima instancia del torneo, donde también clasificaron Gaiteros del Zulia.

Dominio total de Cocodrilos

Como muchos fanáticos esperaban, Cocodrilos salió a arrollar con todo a Diablos en El Pantano, algo que lograron en los dos primeros parciales. Y es que el equipo, guiados por Luis Montero, no dio respiro y se impuso por 26-15 y 20-11, una ventaja cómoda para afrontar el resto del compromiso.

Si bien los mirandinos ganaron el tercero por 18-25, el último cuarto fue cuestión de trámite y quedó 24-21 para los de casa, quienes en ningún momento se sintieron amenazados por sus rivales de turno.

Cocodrilos de Caracas ahora cuenta con marca de 15 victorias y 3 derrotas que les permita posicionarse en lo más alto de la clasificación. Por su parte, Diablos de Miranda sufre su tercer revés seguido y queda con registro de 6 triunfos y 12 caídas para ubicarse en el noveno lugar.

Mejores anotadores de Cocodrilos de Caracas

Luis Colón | 23 puntos | 6 rebotes | 1 asistencia

Luis Montero | 13 puntos | 12 rebotes | 5 asistencias

Evert Bernal | 13 puntos | 4 rebotes | 3 asistencias

Jalon Miller | 11 puntos | 5 rebotes | 2 asistencias

Mejores anotadores de Diablos de Miranda