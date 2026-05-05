SPB: Cocodrilos derrota a Gaiteros gracias a un triple agónico y de antología

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Cocodrilos de Caracas y Gaiteros del Zulia protagonizaron uno de los mejores juegos de toda la ronda regular de la SPB, el cual hizo vibrar a todos los presentes en el Parque Naciones Unidas durante este lunes. Al final, el elenco capitalino hizo respetar la casa y consiguió un agónico triunfo por 81-78 en la última jugada.

Un triple para el recuerdo

Las acciones iniciaron con muchas imprecisiones de ambos bandos, al punto de que la primera canasta se efectuó pasados casi dos minutos de juego. Ese fue el guion de todo un primer cuarto que cerró con 17-15 para los saurios.

En el segundo parcial mejoraron las cosas y se vio más competitividad de lado y lado. Fue así como capitalinos y zulianos cerraron igualados 21-21, dejando lo mejor para el cierre.

Ya en el tercero, Cocodrilos apretó, tomó la iniciativa y desplegó un mejor juego que los occidentales, lo que les permitió extender la ventaja tras imponerse 26-20 gracias al enorme aporte de Luis Bethelmy y Luis Colón.

Sin embargo, Gaiteros no bajó los brazos y pudo descontar de gran manera en el último cuarto. Pero cuando todo parecía indicar que se irían a tiempo extra, Jhonder Gómez lanzó el balón desde mitad de la cancha para firmar tres puntos de antología que marcaron la diferencia en el marcador.

De esta manera, Cocodrilos de Caracas (18-5) cerró la ronda regular sin ninguna derrota en condición de local. Por su parte, Gaiteros del Zulia (19-3) aseguró el primer lugar de la clasificación pese a la caída.

Mejores anotadores de Cocodrilos de Caracas

Luis Colón | 26 puntos | 4 rebotes | 2 asistencias

Luis Bethelmy | 20 puntos | 7 rebotes | 1 asistencia

Jalon Miller | 8 puntos | 6 rebotes | 1 asistencia

Mejores anotadores de Gaiteros del Zulia