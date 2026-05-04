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Estos son los días que verás la SPB gratis por Meridiano

¿Listo para tres noches de pura adrenalina? Disfruta la transmisión en vivo de la SPB por Meridiano Televisión

 

Por

Meridiano

Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 10:30 am
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Andrea Matos Viveiros

 

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Juegos de la semana

LUNES 4 DE MAYO: TROTAMUNDOS DE CARABOBO VS CENTAUROS DE BOLÍVAR / INICIO 7:00 P.M. 

MARTES 5 DE MAYO: DIABLOS DE MIRANDA VS PIRATAS DE LA GUAIRA / INICIO 7:00 P.M.

MIÉRCOLES 6 DE MAYO: SPARTANS DISTRITO CAPITAL VS PANTERAS DE MIRANDA / INICIO 7:00 P.M.

Vive la intensidad de cada jugada, vibra con tu equipo favorito y comparte la pasión del baloncesto venezolano. En vivo, gratis, y con fácil acceso en múltiples plataformas digitales y televisión abierta, por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

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