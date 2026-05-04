Estos son los días que verás la SPB gratis por Meridiano

Suscríbete a nuestros canales

Andrea Matos Viveiros

Disfruta la SPB en vivo, en señal abierta gratuita o HD de los mejores enfrentamientos del baloncesto criollo a través de SimplePlus, InterGo, NetUno Go y ABA TV Go. No te pierdas ni un segundo de la acción, con cobertura multiplataforma, calidad de imagen y acceso desde donde estés.

Juegos de la semana

LUNES 4 DE MAYO: TROTAMUNDOS DE CARABOBO VS CENTAUROS DE BOLÍVAR / INICIO 7:00 P.M.

MARTES 5 DE MAYO: DIABLOS DE MIRANDA VS PIRATAS DE LA GUAIRA / INICIO 7:00 P.M.

MIÉRCOLES 6 DE MAYO: SPARTANS DISTRITO CAPITAL VS PANTERAS DE MIRANDA / INICIO 7:00 P.M.

Vive la intensidad de cada jugada, vibra con tu equipo favorito y comparte la pasión del baloncesto venezolano. En vivo, gratis, y con fácil acceso en múltiples plataformas digitales y televisión abierta, por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.