SPB: Luis Montero se corona como el Jugador Más Valioso de abril

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La temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) ya tiene a su gran protagonista del segundo mes de competencia. El dominicano Luis Montero fue elegido como el Jugador Más Valioso de abril tras comandar a Cocodrilos de Caracas a una racha de diez victorias en once presentaciones. Su rendimiento integral y liderazgo en la cancha marcaron la diferencia en las votaciones.

El motor de los Cocodrilos

El alero dominicano asumió un rol fundamental en la estructura del equipo capitalino, desempeñándose incluso como base armador ante la falta de un armador natural en la plantilla. En los once compromisos disputados durante el mes, Montero promedió 14.1 puntos, 10.9 rebotes, 5.6 asistencias y 2.2 robos por encuentro, con un 64 por ciento de efectividad en tiros de dos puntos.

Su impacto en el tabloncillo se reflejó al lograr seis doble-dobles en este periodo. Una de sus actuaciones más sobresalientes ocurrió el 15 de abril frente a Guaiqueríes de Margarita en el Parque Naciones Unidas, donde registró 27 puntos, 14 rebotes, cinco asistencias y tres recuperaciones, alcanzando una valoración de 42.

El reconocimiento de la liga no hace más que confirmar el peso específico de Montero en el torneo. El jugador se ubica en el Top 10 de 17 departamentos estadísticos oficiales. Actualmente lidera la tabla de valoración personal con un acumulado de 490.0, además de dominar los rebotes defensivos (173 en total) y los rebotes totales (219), consolidándose como el máximo rebotero del certamen.

En la elección al premio mensual, Montero recibió 14 de los 15 votos posibles para el primer lugar, sumando 44 puntos en total. Superó al estadounidense Nahziah Carter, de Gaiteros del Zulia, quien obtuvo 29 unidades tras destacar con un promedio de 20.9 puntos por partido.

El Quinteto Ideal del mes

La excelencia de Montero en abril estuvo acompañada por otros jugadores destacados que completan el mejor quinteto del mes. En la zona interior, Malik Dime (Marinos de Anzoátegui) y Delwan Graham (Diablos de Miranda) demostraron su versatilidad, mientras que Heissler Guillent (Pioneros del Ávila) se consolidó como el mejor piloto del circuito.