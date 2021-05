Cocodrilos devoró a Bucaneros y los aleja de la clasificación

Baloncesto Venezolano

PRENSA SUPERLIGA. Cocodrilos de Caracas (12-3) devoró a Bucaneros de La Guaira (6-9) a quienes dominó de principio a fin para vencerlos por pizarra 85 a 70 y de esta forma los compromete en sus posibilidades para clasificar a la siguiente ronda.

Cocodrilos arrancó el duelo apabullando a Bucaneros con una ofensiva que pronto los puso arriba 10 a 0 con clavada de Kelvin Caraballo, triple de Luis Bethelmy y cinco puntos corridos de Gregory Vargas en apenas cinco minutos.

Pero Bucaneros reaccionó y se puso por una cesta (15 a 13) con doble de Eduardo Díaz, restando un minuto. Pero Cocodrilos cerró con cuatro puntos sin respuesta para llevarse la ventaja 19 a 13.

Cocodrilos sin compasión

Cocodrilos salió buscando arrollar a Bucaneros y en apenas cinco minutos, ya había extendido la ventaja 31 a 18 con un triple desde la esquina de Leinfer Montes de Oca, seguido de un tiro libre de falta técnica de Gregory Vargas.

Los saurios empujaron a diecisiete (47 a 30) su ventaja para finalizar el medio tiempo, al ganar el parcial con un contundente 28 – 17, apoyados en una bandeja de César García para cerrar la mitad.

Los mejores de la primera mitad por Bucaneros Eduardo Díaz con nueve puntos y por Cocodrilos el más destacado fue Gregory Vargas con doce puntos.

Cocodrilos manda

Cocodrilos seguía a toda velocidad en el segundo tiempo, transcurridos cinco minutos yen un coordinado quiebre rápido que terminó en bandeja de Luis Bethelmy, los saurios extendían su ventaja a 56 a 36.

Los saurios siguieron dominando, con dos triples de Leinfer Montes de Oca para cerrar el cuarto, se aseguraron de ganar nuevamente el parcial (21 – 19) y mantener la ventaja 68 a 49 entrando en la recta final.

Sin problemas para Cocodrilos

Cocodrilos no dio lugar a respiro para Bucaneros, pasados cinco minutos la diferencia era 77 a 59 con Leinfer Montes de Oca encendido de larga distancia y Kelvin Caraballo clavando el balón a placer.

Los saurios nunca perdieron el control y la recta final fue un trámite en el que Cocodrilos se llevó el encuentro sin problemas 85 a 70 a pesar de ceder el parcial 21 – 17. Con la derrota Bucaneros se compromete en sus posibilidades de estar en la postemporada.

Los mejores por Bucaneros fueron Eduardo Díaz con 21 puntos (5 rebotes), Johandryth Mendoza desde la banca con 13 puntos (5 rebotes) y Emiro Hernández con 11 puntos. “Somos un equipo muy joven, al principio del partido nos cuesta controlar la ansiedad, sabíamos que Cocodrilos venía duro y no pudimos hoy ganar el partido” dijo Eduardo Díaz al finalizar el juego. “La rotación está corta con la falta de Eduardo Torres, eso nos pesa a nosotros, he venido trabajando duro para poder hacer lo que me pidan en la cancha” finalizó.

Los mejores por Cocodrilos Leinfer Montes de Oca con 21 puntos viniendo de la banca, Kelvin Caraballo (6 rebotes y 3 bloqueos) y Gregory Vargas (6 rebotes y 4 asistencias) con trece puntos cada uno.

“Salimos bastante concentrados luego de venir de una derrota, en la práctica trabajamos duro para buscar el juego independientemente de que estuviéramos clasificados, salimos a ganar el juego” dijo al final Leinfer Montes de Oca. “He trabajado el día a día en las prácticas, aportando nuestro granito de arena para darle la victoria al equipo” finalizó./ Guillermo Yáber Llanos