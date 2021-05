Gladiadores heroicos buscan la Súper Ronda

Baloncesto Venezolano

PRENSA SUPERLIGA. Gladiadores de Anzoátegui (6-8) no dio tregua a Héroes de Falcón (1-13), a quien dominó de principio a fin y con pizarra 85 a 61 da un paso más en camino a la clasificación a la Súper Ronda del torneo.

Temprano los orientales empezaron a desprenderse, la diferencia llegó a ocho puntos (10 a 2), apenas en los primeros cinco minutos, con triple de Luis Velásquez y luego de un robo de balón, Deivi Añanguren puso la diferencia de diez (12 a 2).

Gladiadores limitó a su rival a dos cestas en el primer cuarto, de esta manera se llevaron el parcial 23 a 4, cuarto en el que anotaron todos los abridores del equipo oriental.

Gladiadores implacables

En el segundo cuarto Gladiadores seguía extendiendo su diferencia, triple de Humberto Bompart, seguido de una bandeja de Rafael Melgarejo, le dio ventaja de 37 a 17 cumplidos los cinco minutos.

El resto del cuarto fue más parejo, pero Gladiadores terminó aumentando su ventaja (45 a 24) al llevarse el parcial por la mínima 22 – 20.

Los mejores de la primera mitad por Gladiadores Humberto Bompart con 13 puntos y por Héroes Kevin Niño con 7 unidades.

Show de Gladiadores

Ningún tipo de respuesta fue posible en el segundo tiempo, en sus inicios Gladiadores pudo extender hasta treinta su ventaja (57 a 27) cuando Humberto Bompart consiguió doble restando cinco minutos.

Ni siquiera una racha de 9 - 0 de Héroes para cerrar el cuarto (producto de las cestas de Jackson Zapata y Kevin Niño), fue significativa para reducir la ventaja. Héroes se llevó el parcial 16 - 13, pero la diferencia era de veinte (60 a 40).

Camino a la clasificación

Gladiadores simplemente terminó de liquidar el duelo en el último cuarto, a los cinco minutos, otra cesta de Humberto Bompart devolvía la ventaja a veintitrés (74 a 51) manteniendo a su equipo en control.

Cuando todo estaba dicho Gladiadores había ganado otro parcial (25 - 21) y completado el trámite de los últimos minutos para vencer 85 a 61, pizarra con la que se aferran a la quinta y última plaza disponible para acceder a la Súper Ronda.

Los mejores de Gladiadores fueron Humberto Bompart con 26 puntos (4 rebotes y 6 asistencias), Luis Velásquez con 14 unidades y Carlos Cedeño con 13 puntos (5 rebotes y 8 asistencias).

Los destacados por Héroes fueron Kevin Niño con 26 puntos (7 rebotes y 3 asistencias) y Jackson Zapata con 19 unidades (6 rebotes y 2 robos).

"Nosotros mismos nos complicamos la clasificación, pero nosotros mismos tenemos que buscar la manera de salir de esa complicación, estamos concentrados y mentalizados en hacer las cosas bien" dijo al final del juego Carlos Cedeño. "Ante ellos (Cocodrilos y Broncos) son dos equipos que saben a lo que están jugando, pero nosotros también sabemos lo que tenemos que hacer, estamos concentrados y enfocados en lo que tenemos que hacer " terminó.

"Carlos Cedeño como sabemos todos hay que aprender de él, siempre me aconseja y me habla, venir a trabajar y luchar y hemos formado buen conjunto y amistad y en la cancha se ven los resultados" dijo Humberto Bompart al terminar. "Sabemos los rivales que vienen, difíciles, pero no imposibles y tenemos que trabajar y ser constantes para conseguir las victorias" culminó. /Guillermo Yáber Llanos