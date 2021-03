Néstor Salazar: Los entrenadores venezolanos exigimos respeto

Baloncesto Venezolano

Iván Holguín López / @ivan_baloncesto

La situación entre el actual entrenador de la selección nacional de baloncesto, Fernando Duró y la Asociación Nacional de Entrenadores (ANEBA) no está trascurriendo por su mejor momento. Tras un primer comunicado en donde la ANEBA se quejó del trato recibido por Duró, el seleccionador nacional salió a responder.

En una entrevista brindada al portal Cancha Latina el seleccionador nacional dejó en claro no había sido despectivo con los entrenadores venezolanos. “¿Después de seis años, me agarró la locura y me puse a hablar mal de ellos?”, declaró Duró agregando que “no quedaba claro, que era lo que la ANEBA denuncia” y concluyó asegurando que el comunicado le “sonaba a envidia hacia su persona”.

Ante esta situación el presidente de la ANEBA Néstor “Mamá Osa” Salazar ofreció una entrevista exclusiva para el DIARIO MERIDIANO donde en nombre de la asociación respondió a Duró.

“Una queja constante de los entrenadores es que ha existido destrato por ellos. Guardamos información para no hacer bulla, porque queríamos confirmar las cosas. Tras recabar información logramos determinar que si era cierto y nosotros hicimos un primer comunicado ese comunicado tuvo una respuesta de Fernando Duro”, aseguró Salazar.

“Nosotros lo que exigimos realmente es el respeto hacia la entrenador venezolano, que no nos dejen de lado ni que nos bajen nuestra calidad y nos resten lo que somos”, apuntó Salazar, quien agregó que esta situación era insólita y nunca había ocurrido con seleccionadores anteriores. “Por aquí han pasado cualquier cantidad y tipo de entrenadores de todos los niveles nunca se había visto un caso como éste”.

Para Salazar, que fue escogido como presidente de la Asociación de entrenadores el año pasado, el trabajo de Duró al frente de la selección ha sido bueno. “Fernando (Duró) ha hecho un buen trabajo como seleccionador, ha planteado y revivido planes que están muy bien. Pero ahora ha caído en esta diatriba y nosotros como medio como gremio salimos a responder y a pedir respeto”.

El actual entrenador de Bucaneros de La Guaira señala que el planteamiento sobre envidia hacia el trabajo de Duró era falsa. “¿Envidia? Eso jamás. Nosotros (entrenadores venezolanos) somos personas creyentes en el trabajo. No somos Haití en el baloncesto. Hemos llegado a ser 11° del mundo, en la categoría mayor; hemos ido a dos mundiales en la categoría de adultos, hemos ido a Juegos Olímpicos. No somos un país que no tenga formación en el baloncesto”, señaló Salazar.

Para “Mamá Osa”, hay que seguir apostando por la formación de entrenadores criollos. “Nosotros en la actualidad estamos capacitando a los entrenadores venezolanos. Se ha dispuesto un sistema de formación desde el nivel 1 hasta el 3. Hay muchas personas con un nivel 2, sin embargo muchos de esos se han quedado no han continuado, eso es lo que debemos atajar y continuar con su preparación.”

Cifras:

6 títulos dentro del baloncesto profesional venezolano acumula Néstor Salazar

11 lugar es el puesto más alto conseguido en un Mundial por Venezuela, fue en 1990