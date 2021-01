Laso: "Mi equipo no se raja"

Baloncesto Venezolano

Domingo 24| 10:20 am





Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, aseguró que su "equipo no se raja" haciendo alusión a la complicada semana que han tenido, con dos derrotas en Euroliga y el cansancio, pese a lo que los jugadores han seguido compitiendo.



"Ha sido un partido muy difícil y complicado, hemos conseguido muy buen ventaja al principio y fuimos de más a menos, también por el cansancio, pero hay que dar mérito al Andorra por su trabajo", dijo Laso.



"El Andorra ha luchado mucho por volver al partido y tras dos derrotas sabíamos que íbamos a sufrir. Perdimos dos partidos casi en la última posesión. Contra el estrella Roja no jugamos un buen partido, pero contra el Maccabi sí", apuntó Laso.



Respecto a las bajas y las dificultades, el entrenador del Madrid fue claro."Es una temporada complicada para todos, pero tengo claro que mi equipo no se raja, por decirlo de una forma coloquial, podemos tener un día mejor o peor, pero siempre vamos a luchar y competir", subrayó.



Jeff Taylor volvió a ser importante en el partido.



"Según las estadísticas parece que Jeff no ha hecho un gran partido y yo creo que ha sido clave. Nos ha marcado el tono defensivo. Todos sabemos lo que nos va a dar siempre", finalizó Pablo Laso. EFE