Hernández: Vamos al 90% de los preparativos rumbo a la burbuja

Iván Holguin López / @ivan_baloncesto



Ya estamos a tan solo 10 días del salto entre dos en Venezuela. El próximo 31 de octubre se dará inicio a la primera temporada de la Superliga Venezolana de Baloncesto (SLB) que se jugará en la isla de Margarita bajo el formato de burbuja (cerrado). Y todo marcha “excelente” con los preparativos rumbo al inicio del torneo, tal y como lo comunicó el presidente de la SLB Ángel Hernández.

“La burbuja está al 90% lista. La cancha principal esta lista y desde hace un par de días andan circulando algunas fotos de la misma; se está trabajando en la cancha alterna, pero ya se encuentra casi lista y el hotel donde recibiremos a los equipos está preparando tomando todas las medidas de bioseguridad para la llegada de todos”, señaló el también presidente de Gigantes de Guayana.



Participantes. Esta primera zafra de la SLB contará con 13 equipos, cinco menos de los que estaban anunciados en marzo de este año —el torneo se postergó por la pandemia—, y tres menos de los que se habían confirmado su presencia a comienzos de octubre. Ya que a última hora Cocodrilos de Caracas, Trotamundos de Carabobo y Guaros de Lara decidieron bajarse del torneo.

La salida a destiempo de estas tres instituciones causó cierto malestar puertas adentro, sin embargo, Hernández aseguró que: “Nuestra idea es seguir trabajando con todos. Para el año que viene estamos abiertos a la participación de todos los equipos organizados del baloncesto en la segunda edición de la SLB”.

Respeto al escenario. El mandamás de la SLB fue enfático con respecto a que la liga cumplirá a cabalidad todos los protocolos de bioseguridad que planteó la comisión médica de la propia SLB que es presidida por el doctor Juan Letizia.

“En el caso que un jugador de positivo por Covid lo aislaremos. El jugador será enviado a uno de los hoteles sanitarios de Nueva Esparta y seguirá su desenvolvimiento. Pero quedará descartado su regreso a la burbuja”, comentó Hernández, que fue también fue tajante con respecto a “posibles escapes” de personal de los equipo. “Cualquier persona que se escape de la burbuja inmediatamente quedará excluida de la burbuja y de la SLB”, agregó.

Cómo se jugará. Hace unos días la SLB anunció como sería el calendario de juego en este torneo, será un todos contra todos en temporada regular, por lo que cada equipo jugará 12 compromisos en la zafra regular. Los horarios de los encuentros aún no se han detallado, pero Hernández dijo que se disputarían entre “mañana, mediodía y tarde”; para no coincidir con el Futve, algo que el presidente de la FVB Hanthony Coello había mencionado la semana pasada.

A finales del mes de noviembre (del 26 al 30) se disputará una doble ventana FIBA previa a la AmeriCup de 2021, por lo que la SLB tendrá un parón en esa fecha. Todos los equipos en esa fecha permanecerán en la burbuja salvo los jugadores de la selección que si saldrán bajo estrictos protocolos de bioseguirdad. “Estamos planificando realizar un torneo 3x3 para esa semana, pero aún no lo hemos confirmado”, aseguró Hernández.

El mandamás de la SLB también aseguró que la intención de la liga es que sea vista por la mayor cantidad de personas posibles y que el baloncesto tenga difusión. “Estamos en las últimas conversaciones con 4 canales para que sean los que transmitan la SLB, que serán Meridiano, TLT, Tves y Venevisión”.

Cifras



27 de octubre será el día en que los 13 equipos de la SLB empiecen a viajar rumbo a Nueva Esparta

29 de octubre será el día de cierre del mercado de fichajes, por jugarse en formato burbuja