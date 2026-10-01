Liga Endesa: Este cubano continuará en el Valencia Basket

El Valencia Basket ha anunciado oficialmente la prolongación del contrato de Jasiel Rivero. El ala-pívot cubano, que contaba con pasaporte español, ha firmado su continuidad con el primer equipo masculino hasta el final de la temporada 2026-27, afianzando así su presencia en la plantilla taronja tras su reciente regreso.

Una renovación desde la pretemporada

La historia de esta segunda etapa de Rivero en la Fonteta comenzó el pasado 24 de agosto, fecha en la que el interior internacional se incorporó a los entrenamientos del primer equipo para ayudar a cubrir las notables ausencias de los jugadores convocados con sus respectivas selecciones nacionales.

Tras demostrar su compromiso y nivel competitivo, el club le ofreció un contrato temporal de un mes el pasado 31 de agosto, el cual se ha convertido ahora en un acuerdo a largo plazo que asegura su continuidad por lo que resta de curso y las próximas campañas.

Rendimiento inmediato en su regreso

Pese a su incorporación tardía y el rol transitorio inicial, Jasiel Rivero (2,06 metros y 32 años) no ha tardado en demostrar su aportación sobre el parquet. En lo que va de la presente temporada, el pívot ha disputado tres partidos oficiales, firmando unas interesantes medias de:

8.6 puntos por encuentro (destacando un 2/3 en tiros desde la línea de tres).

4 rebotes por partido

8.3 créditos de valoración

Tercera etapa como taronja y cifras históricas

Con esta renovación, Jasiel Rivero afronta su tercera temporada vistiendo la camiseta del Valencia Basket, recordando sus dos cursos anteriores en el club entre 2021 y 2023.

Tras estos primeros encuentros de la campaña actual, el jugador ya ha elevado su contador personal hasta los 108 partidos oficiales defendiendo los colores taronjas. Cabe recordar el gran recuerdo que dejó en su primera etapa en la capital del Turia, donde firmó medias de 10,8 puntos, 4 rebotes y 12,2 de valoración, méritos que le llevaron a ser galardonado en dos ocasiones como el MVP del mes en la Liga Endesa (octubre y diciembre de 2022).