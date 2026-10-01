Impacto inmediato: los nombres propios que deslumbraron en su estreno en la Liga Endesa 2026-27

La jornada inaugural de la Liga Endesa 2026-27 no solo estuvo marcada por un ritmo anotador sin precedentes, sino también por el desparpajo con el que varios de los nuevos rostros de la competición asumieron galones desde el primer minuto. Una nómina de debutantes demostró que no necesitará periodo de adaptación para marcar diferencias en las canchas españolas.

El estreno más deslumbrante de la fecha lo protagonizó el norteamericano Darius McGhee con la camiseta del iLERNA Lleida. En la exigente visita a la pista del Valencia Basket, el base firmó una actuación colosal de 21 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y 28 créditos de valoración en apenas 24 minutos, liderando la gesta de su equipo para llevarse la victoria a domicilio con un temible rango de tiro y aceleración.

En Lugo, el show corrió por cuenta de Rasir Bolton. El nuevo referente del Río Breogán fue determinante para superar al Asisa Joventut tras anotarse 17 unidades (máximo anotador del cuadro gallego) y 7 asistencias para 21 de valoración. Bolton mantuvo un vibrante mano a mano en la dirección frente a Ricky Rubio y fue la pieza de temple que aseguró el triunfo breoganista en el tramo decisivo.

Por su parte, el alero letón Roberts Blumbergs enseñó todas sus credenciales en el Casademont Zaragoza acumulando un impecable doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes (tres ofensivos), aderezado con dos tapones. Sus 21 créditos de valoración no solo fueron la cifra más alta de su equipo, sino la constatación de una química inmediata en el esquema maño.

El regreso del Monbus Obradoiro a la máxima categoría también contó con el sello de un debutante estelar: Brandon Childress. El armador de Pennsylvania lideró el asalto a la cancha del MoraBanc Andorra (85-90) tras firmar 18 puntos, 4 asistencias y 20 de valoración en 22 minutos, liquidando las acciones con un triple lejano a poco más de un minuto para el silbatazo final.

Finalmente, la nómina de directores de juego destacados la completó Stanley Whittaker al mando del FIATC Girona. El base asumió la manija de su conjunto anotando 19 tantos (con un elevado porcentaje en tiros de dos y libres), sumando 4 asistencias y generando un impacto diferencial de +14 con él en pista para sellar los 18 de valoración total.

Con liderazgos anotadores, temple en momentos de máxima presión y estadísticas completas, la primera fecha ratificó que esta generación de debutantes dará de qué hablar a lo largo de toda la campaña.