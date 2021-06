Pau Gasol: "Las medallas no las regalan, y las olímpicas menos"

Baloncesto Internacional

Lunes 28| 9:36 am





El pívot de la selección española Pau Gasol, que acudirá a sus quintos Juegos Olímpicos en Tokio 2020, en los que podría obtener su cuarto metal olímpico tras las platas de Pekín 2008 y Londres 2012 y el bronce de Río 2016, señaló este lunes que "las medallas no las regalan y las olímpicas menos".



"Habrá que ganársela, las medallas no las regalan y las olímpicas menos y son muy difíciles de ganar. Va a estar muy competido, no hay margen de error porque son tres grupos de cuatro, está Argentina y el que se clasifique del preolímpico", recordó el mayor de los hermanos Gasol tras la presentación del combinado español que tuvo lugar este lunes en la sede de Endesa.



El pívot catalán, que cumplirá 41 años el próximo 6 de julio, explicó que estos Juegos son "un reto muy especial, muy bonito" y los afronta "con canas de disfrutar cada momento" desde la preparación.



Serán sus últimos Juegos y la última vez con la selección. "Seguro, ya lo dije el otro día, va a ser mi último campeonato con la selección, una vez que acaben los Juegos veremos el futuro, pero puedo decir que es mi último campeonato con el equipo que me ha dado tanto, en el que he vivido momento maravillosos, independientemente del resultado. Es un equipo que siempre lo da todo, trabaja junto, lucha, normalmente sale muy bien y cuando sale mal estamos para apoyarnos", dijo.



Con un bagaje olímpico que parte de Atenas 2004, Pau Gasol reconoció que los Juegos son "muy especiales siempre" aunque estos de Tokio van a ser "un poco distintos" por las medidas sanitarias contra el coronavirus. "No va a ser posible disfrutarlos tanto como se ha hecho en otras ocasiones, pero aun así no pierden significado e importancia", añadió.



El '4' de la selección quiso remarcar "el compromiso de jugadores que han venido tantas veces, han estado tantos veranos y una vez más escogen estar aquí y no estar con sus familias o descansando y cargando pilas después de un año tan exigente a nivel emocional". "Dice mucho de este equipo", puntualizó.



Entre esas vivencias, las dos platas de Pekín y Londres, ambas en finales perdidas contra Estados Unidos. "Las finales olímpicas fueron muy especiales, Me hubiera gustado ganar alguna pero jugamos contra equipos muy fuertes de Estados Unidos. Veremos esta", apuntó.



En esta convocatoria de 18 jugadores, que tendrá que reducirse a los 12 definitivos que acudirán a Tokio, hay varios jugadores jóvenes, a los que Pau Gasol ve "con mucho respeto" y a los que pidió que entren "con fuerza, con desparpajo y hagan su juego".



Entre ellos, el ala-pívot del Real Madrid Usman Garuba destaca por su precocidad (19 años) y su evolución con el conjunto blanco. "Usman es un gran jugador, tiene muchísimo potencial y margen para seguir mejorando, pero solo tiene 19 años y ha estado a un gran nivel. Los demás también tienen una gran proyección, van a seguir trabajando y esperemos que nos aporten mucha energía, fuerza, determinación y ganas", valoró Gasol.



El pívot catalán espera que la selección sea "fiel al espíritu" de otros campeonatos, marcado por el trabajo y el espíritu de equipo. "Cuando tienes este sentimiento de sacrificio, de respeto, si lo combinas con el talento que tenemos, los resultados suelen ser positivos y al menos que tengas la sensación de darlo todo. Ojalá podamos acabar bien el verano, hacer un buen torneo y acabar con un éxito", finalizó. / EFE