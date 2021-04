Juan Carlos Navarro: "Siete años sin estar en la Final Four son muchos"

Baloncesto Internacional

El exjugador del Barça Juan Carlos Navarro, el actual mánager general de la sección de baloncesto, explicó que "siete años sin estar en la Final Four de la Euroliga son muchos" horas antes de que el conjunto azulgrana pueda certificar el pase a esta ronda ante el Zenit de San Petersburgo.



"Siete años son demasiado tiempo. Un club como el Barça siempre debe ganar cosas. Llevamos unas cuantas Copas del Rey, pero la Euroliga es un objetivo clave y esto pasa por estar en la Final Four", dijo en una entrevista concedida a los medios del club.



Respecto a su nuevo cargo, 'La Bomba', que ya hace tres años que se retiró como jugador, desveló que "al principio" le costó "el hecho de dejar la pista, por las rutinas", pero que "ahora es el momento de estar aquí, con los compañeros, en contacto con el primer equipo".



"Tengo mucha ilusión. Aunque nos hemos querido mantener un poco al margen porque ahora es un momento complicado de la temporada, en el que se decide todo. El equipo me conoce y creo que he sido bien recibido", admitió Navarro, que sustituyó en el cargo a Nacho Rodríguez con la llegada del presidente Joan Laporta.



También se refirió a la llegada de Pau Gasol al conjunto azulgrana: "Es una leyenda del baloncesto y Saras (Jasikevicius) ha sido muy importante para que entrásemos en el proyecto. Ellos también querían que estuviésemos aquí. Pau cada vez piensa menos en el pie y nos ayudará muchísimo".



Pero Navarro consideró que para Gasol "es difícil rendir al máximo después de dos años sin jugar". Y también dijo que la importancia del jugador de Sant Boi de Llobregat va más allá de la pista porque "aporta fuera, a los otros jugadores en los entrenamientos".



El equipo de trabajo de Navarro tendrá a Mario del Campo como mánager adjunto y a Mario Bruno Fernández como director deportivo del primer equipo. EFE