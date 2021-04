Westbrook no se baja del triple-doble y logra el vigésimo cuarto

Baloncesto Internacional

Jueves 15| 7:49 am





No importa el rival al que se enfrente, el base Russell Westbrook se volvió a mostrar imparable con su baloncesto completo en todas las facetas del juego y alcanzó el vigésimo cuarto triple-doble, que junto a los 31 puntos del escolta Bradley Beal dieron a los Washington Wizards el triunfo a domicilio por 111-123 ante los Sacramento Kings.



Westbrook sumó 25 puntos, 11 asistencias y 15 rebotes para su sexto triple-doble consecutivo, el 24 de la temporada y el 170 como profesional, a tan solo 11 de la marca de todos los tiempos, en poder del legendario Oscar Robertson (181).



Si Westbrook mantiene el mismo nivel de producción hasta que termine la actual temporada regular, podría tener la oportunidad de superar la marca de Robertson.



"Es la élite en el ataque", declaró el entrenador de los Wizards, Scott Brooks. "Es extraordinario y lo hace todas las noches. La gente que lo critica, los analistas, obviamente no juegan ni entienden el deporte. Me encanta cómo ejecuta el baloncesto en el campo".



Beal anotó 10 de 22 tiros y logró su vigésimo quinto partido con al menos 30 puntos en lo que va de temporada, mientras que el ala-pívot letón Davis Bertans acabó con 16 tantos y Washington logró marca de 4-2 en su gira de seis partidos.



Los Wizards (21-33), que ocupan el duodécimo puesto en la Conferencia Oeste, no habían ganado en Sacramento desde el 29 de octubre del 2017.



El base De'Aaron Fox anotó 33 puntos para los Kings, que han perdido ocho partidos seguidos, la peor racha que hay actualmente en la liga, empatados con los Oklahoma City Thunder. EFE