Laso: "Pau Gasol es un gran jugador que se une a una gran plantilla"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, ensalzó la figura de Pau Gasol afirmando, ante del Clásico del domingo en el Palau blaugrana, que "es un gran jugador que se une a una gran plantilla".



"El equipo está compitiendo muy bien en el tiempo, lo está demostrando y los jugadores están haciendo un esfuerzo por ser competitivos todos los días. Esto es algo que me enorgullece como entrenador y me hace estar tranquilo, ver que el equipo es capaz de competir, de trabajar bien todos los días, independientemente de quién sea el rival", dijo Laso a los medios del club.



El técnico no hizo referencia alguna a la marcha del argentino Gabriel Deck.



"Estamos en un tramo de la temporada en el que todos los equipos sufren pequeños problemas. Los nuestros se han entrenado todos menos Randolph y Thompkins, que anda renqueante de la rodilla y en principio no va a viajar", informó.



"El resto están todos disponibles. Alocén ha entrenado bien. Llevaba unas semanas con un problema en el dedo y antes tuvo un esguince de tobillo pero el descanso del otro día le ha venido bien y contamos con él", añadió Laso.



También habló el entrenador de la importancia del rebote.



"El Barça es un equipo muy agresivo en el rebote y eso le da muchas posesiones y sensación de dominio del partido. Para nosotros el aspecto reboteador es muy importante y por el estilo de ellos esta temporada incluso más", comentó.



La llegada de Pau Gasol hace al Barça todavía más poderoso.



"Nos enfrentamos a un equipo que tiene grandes jugadores. Pau Gasol lo es. Es un jugador más que se une a una gran plantilla. Eso les permite hacer entradas y salidas en diferentes partidos en un calendario tan exigente y mantener el nivel que están teniendo durante esta temporada. Yo soy una persona que intento centrarme más en mi equipo, en que esté bien", observó.



"Cuando llegas a estas alturas de la temporada, si vas mirando lo que has ido consiguiendo es para estar orgulloso del trabajo del equipo. Se lo merecen y es un respeto que se ganan todos los días. Estos números en Liga, haberse clasificado para el playoff de Euroliga, haber jugado la final de Copa, la final de Supercopa… Eso significa que el equipo ha sido competitivo y lo considero muy importante. Lo exijo y los jugadores están haciendo un gran trabajo en sacarlo adelante", finalizó Pablo Laso. EFE