Pau Gasol: "Si volvía a Europa tenía que ser con el Barça"

El jugador de baloncesto Pau Gasol, que superó este lunes la revisión médica previa a su fichaje con el cuadro azulgrana, aseguró que "si volvía a Europa, tenía que ser con el Barça" y admitió que todo empezó con una conversación con Juan Carlos Navarro.



"Todo empezó con una conversación con Juan Carlos (Navarro), que además de ser amigo está involucrado en la sección de baloncesto del club. Con él hable sobre la posibilidad que me estaba planteando de volver a Europa. Había interés por parte de algunos equipos europeos, pero entonces me planteé la idea de que si tenía que volver a Europa tenía que ser con el Barça", comentó Pau Gasol a los medios del club azulgrana.



Asegura que "todo fue muy rápido", pero antes tenía que tener una conversación con Saras Jasikevicius, que para él era "fundamental". Pau Gasol jugaron juntos en el Barça y coincidieron cuando el lituano estuvo en la NBA con Indiana Pacers y Golden State Warriors.



"Hablamos, me dijo cómo lo veía él, me pregunto cómo estaba, cómo encajaría con el equipo y con el grupo, que está en un nivel muy bueno y como podría complementar", insistió.



En la conversación también se valoró el periodo de recuperación en el que se encuentra el mayor de los Gasol. "Hace prácticamente dos años que no juego a baloncesto, que tengo una edad elevada para el mundo del deporte y que teníamos que ir poco a poco. Y aquí estoy con un proyecto y en una etapa muy bonita , que esperemos que funcione y que haremos todo lo posible para que así sea", dijo.



"Estamos ajustándonos al horario aún. Ha sido un cambio, una decisión importante, que también comporta un cierto componente a nivel emocional, tengo muchas ganas e ilusión de empezar, de seguir acercándome al momento de volver a la pista y de poder ayudar al equipo", insistió.



Después de las pruebas físicas y médicas, Gasol se acercó al pabellón para saludar al responsable del baloncesto formativo de la entidad, Juan Carlos Navarro, con quien también fue compañero de equipo en el Barça durante su etapa previa de jugador.



Gasol también se encontró con el nuevo presidente del Barcelona, Joan Laporta, que estuvo en la ciudad deportiva del club. EFE