Joel Embiid nombrado Jugador del Mes de la Conferencia Este

El pívot camerunés Joel Embiid, de los Sixers de Filadelfia, fue nombrado Jugador del Mes de la Conferencia Este, correspondiente a la competición de enero.



Embiid ha dado un salto esta temporada. Como resultado, ha atraído mucha atención y ahora ha sido nombrado Jugador del Mes de la Conferencia Este de diciembre y enero.



No hay duda de que Embiid ha estado a un nivel de Jugador Más Valioso (MVP) y con ello le ha llegado el reconocimiento de luchar por el premio como estrella de los Sixers.



Embiid ha sido una fuerza dominante en ambos extremos de la cancha, poniendo algunos de los mejores números de su carrera con algunas mejoras significativas en su juego y una mayor eficiencia que nunca.



En 31,6 minutos por partido, Embiid promedia 28,3 puntos; 11,1 rebotes; 2,8 asistencias; 1,2 robos y 1,3 tapones.



También lidera la NBA con un récord personal de 11,3 tiros libres por partido (haciendo un 84 por ciento), lo que ha jugado un papel clave en su aumento de su porcentaje de tiros reales a un fenomenal 66,9 por ciento.



Si bien puede tener cierta regresión en los tiros y no seguirá disparando su acierto actual del 54 por ciento en los tiros de campo durante toda la temporada, todavía ha sido un anotador dominante.



Embiid está abrumando a los equipos en el poste y separando a sus oponentes desde los codos y también desde la mitad de la cancha, donde se lo ha utilizado más en lo que el nuevo entrenador del equipo de Filadelfia, Doc Rivers, llama la acción de "Delay" de los Sixers.



El pívot camerunés estrella de los Sixers ha tenido una serie de actuaciones destacadas a lo largo de la temporada hasta ahora.



Desde su perfecto tercer cuarto de 20 puntos para darle la vuelta a un partido frente al Miami Heat, a los 40 que promedió en dos salidas contra los Boston Celtics, a los 37 puntos que tuvo en poco menos de 27 minutos contra los Minnesota Timberwolves la semana pasada.



Además de su mejor acondicionamiento y gran defensa, el desarrollo de Embiid como pasador ha sido una parte importante de su éxito.



Embiid ha dado un gran paso adelante en esa faceta del juego, ya que continúa haciendo lecturas más rápidas contra dobles, mantiene la pelota en movimiento con pases oportunos, incluso cuando no está recibiendo asistencias y usa su inmensa gravedad para abrir espacio a los demás compañeros.



Los Sixers tienen marca de 14-2 en los partidos que ha jugado Embiid.



En 506 minutos cuando ha estado en la cancha, también tienen una calificación neta estelar de +13. En 507 minutos sin él, ese estadísticas cae hasta -4.03.



Los números intermitentes pueden ser ruidosos, especialmente al comienzo de una temporada, pero está claro cuán impactante ha sido Embiid al seguir a los Sixers en cada partido. Este es solo otro indicador de lo bueno que ha sido y lo valioso que es y de ahí su reconocimiento como Jugador del Mes de Enero y los que pueda recibir en el futuro. EFE