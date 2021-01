El Valencia le ofrece su avión al Milán, su rival atrapado por Filomena

Baloncesto Internacional

El Valencia Basket se ha ofrecido a llevar a Italia en su avión privado al AX Armani Exchange Milán, atrapado en España por la borrasca ‘Filomena’, para que se pueda disputar el choque de la Euroliga que ambos deben jugar este martes en el pabellón del conjunto que dirige Ettore Messina.



El equipo italiano jugó el pasado viernes en la cancha del Real Madrid pero ante la fuerte nevada que cayó en Madrid no ha podido regresar a Italia en todo el fin de semana y el domingo por la tarde se desplazó a València en tren y se ha alojado en un hotel de la playa de la Malvarrosa.



Esta mañana, de hecho, el Milán se ha entrenado en el pabellón de la Fuente de San Luis y el equipo de Jaume Ponsarnau le ha cedido la pista y se ha desplazado a la contigua Alqueria del Basket para ejercitarse a la misma hora.



El ‘charter’ que llevó al Milán a España sigue retenido en el aeropuerto de Barajas, que está tratando de retomar las operaciones aunque con muchas dificultades por las condiciones climatológicas.



Dado que la prioridad en el aeropuerto madrileño es dar salida a los vuelos regulares retrasados no hay seguridad de que el chárter del conjunto italiano pueda despegar para recoger a tiempo al Milán.



Si finalmente el avión del club italiano no puede llegar a València en las próximas horas, está previsto que ambas expediciones compartan el charter del Valencia Basket (tal vez uno algo más grande del que suele desplazar al conjunto valenciano) y que los dos equipos vuelen juntos a la ciudad italiana para que se pueda disputar el partido este martes. EFE