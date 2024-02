Epic Mickey Rebrushed: un remake del juego vuelve para nintendo Switch (+Trailer)

Durante el Nintendo Direct: Partner Showcase fue anunciado el lanzamiento de la nueva versión del juego Epic Mickey: Rebrush, para finales del 2024. Aunque la información no fue precisa sobre la fecha, prometieron que sería “fiel a la original”.

"Únete a Mickey Mouse en una colorida aventura mientras atraviesa Wasteland, un mundo inspirado en las historias clásicas de Disney", agregó la sinopsis.

En la presentación, se detallaron los múltiples juegos que abarcará la consola híbrida, entre estos: Grounded viaja de Xbox a Nintendo Switch, Ender Magnolia: Bloom in the mist, Arranger: A Role-Puzzling Adventure, Monster Hunter Stories, Disney Epic Mickey Rebrushed, Shin Megami Tensei V Vengance, Star Wars Battlefront Classic Collection, Sword Art Online Fractured Daydream, Gundam Breakers 4, Super Monkey Ball Banana Rumble y muchos más.

Epic Mickey fue lanzado en el año 2010, desarrollado por Warren Spector y presenta el lado oscuro del dibujo animado, donde habitan diversos personajes olvidados.

Esta versión tiene características que, posiblemente cautivarán a los aficionados, como “aventuras mejoradas, una plataforma en 3D de acción y mayores habilidades de Mickey”.

Cabe destacar que, el Epic Mickey original era exclusivo de Nintendo Wii y obtuvo una puntuación de 8 /10 en la revisión del IGN. El juego poseía "una historia estelar, personajes fantásticos, escenas increíbles y una mecánica de juego sólida". Aunque presentaba inconvenientes en los controles y en la continuidad.

Otros juegos anunciados

La amplia variedad de juegos contempla algunos títulos como:

Penny's Big Breakaway: Disponible

Pocket Card Jockey: Ride On!: Disponible.

Snukfin: La melodía del Valle de los Mumin: Lanzamiento oficial el próximo 7 de marzo.

Kingdom Come Deliverance - Royal Edition: Lanzamiento oficial el 15 de marzo.

Contra Operacion Galuga: Lanzamiento oficial el 12 de marzo.

Pentiment: Lanzamiento oficial el 22 de marzo.

Tales of Kenzera: ZAU: Lanzamiento oficial 23 de abril.

Guardianes de la noche ¡A por todas!: Lanzamiento oficial el 26 de abril.