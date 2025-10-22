Stade Brestois vs PSG: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Stade Brestois y PSG, por la fecha 9 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 25 de octubre, a partir de las 11:00 horas, en el estadio Stade Francis-Le Blé.

Así llegan Stade Brestois y PSG

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois viene de un resultado igualado, 3-3, ante Lorient. Posee un historial reciente de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 10 goles a favor y habiendo recibido 6.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG viene de empatar 3-3 ante RC Strasbourg. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 5 tantos.

Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y fue PSG quien ganó 2 a 5.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 9 puntos (2 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (5 PG - 2 PE - 1 PP).

Jérémie Pignard es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Olympique de Marsella 18 8 6 0 2 14 2 PSG 17 8 5 2 1 8 3 RC Strasbourg 16 8 5 1 2 7 4 Lens 16 8 5 1 2 5 12 Stade Brestois 9 8 2 3 3 0

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 10: vs Le Havre AC: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Olympique Lyon: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Olympique de Marsella: 8 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Metz: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs RC Strasbourg: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 10: vs Lorient: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Nice: 1 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Olympique Lyon: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Le Havre AC: 22 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Mónaco: 29 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Horario Stade Brestois y PSG, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas

Colombia y Perú: 10:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

