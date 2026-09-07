UEFA - Champions League 2026-2027

PSV vs Shakhtar Donetsk: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Palpitamos la previa del choque entre PSV y Shakhtar Donetsk. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Por

MeridianoBet
Lunes, 07 de septiembre de 2026 a las 03:42 pm
PSV vs Shakhtar Donetsk: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions
Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre PSV y Shakhtar Donetsk, por la fecha 1 de la Champions, se jugará el próximo jueves 10 de septiembre, a partir de las 12:45 horas, en el estadio Philips Stadion.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de noviembre, en Fase de liga del torneo UEFA Champions League - 2024-2025, y fue PSV quien ganó 3 a 2.

Horario PSV y Shakhtar Donetsk, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FÚTBOL

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?