PSV vs Shakhtar Donetsk: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

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El cotejo entre PSV y Shakhtar Donetsk, por la fecha 1 de la Champions, se jugará el próximo jueves 10 de septiembre, a partir de las 12:45 horas, en el estadio Philips Stadion.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de noviembre, en Fase de liga del torneo UEFA Champions League - 2024-2025, y fue PSV quien ganó 3 a 2.

Horario PSV y Shakhtar Donetsk, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas

Colombia y Perú: 11:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas

Venezuela: 12:45 horas

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