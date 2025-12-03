Francia - Ligue 1 2025-2026

PSG vs Stade Rennes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Ligue 1

En la previa de PSG vs Stade Rennes, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 6 de diciembre desde las 16:05 horas en el estadio el Parque de los Príncipes.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 11:14 am
El próximo sábado 6 de diciembre, a partir de las 16:05 horas, Stade Rennes visita a PSG en el estadio el Parque de los Príncipes, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Ligue 1.

Así llegan PSG y Stade Rennes

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG fue derrotado en el Stade Louis II frente a Mónaco por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y empatado 1 partido. Le convirtieron 4 goles y tiene 8 a favor.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes viene de vencer a Metz en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 empate. Además, marcó un total de 12 goles y 4 le han convertido.

 

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 8 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y PSG se quedó con la victoria por 1 a 4.

El anfitrión está en el segundo puesto con 30 puntos (9 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (6 PG - 6 PE - 2 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Lens 31 14 10 1 3 12
2
PSG 30 14 9 3 2 15
3
Olympique de Marsella 29 14 9 2 3 21
4
Lille 26 14 8 2 4 11
5
Stade Rennes 24 14 6 6 2 6
DataFactory

 

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 16: vs Metz: 13 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Paris FC: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Lille: 16 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Auxerre: 23 de enero - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs RC Strasbourg: 1 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 16: vs Stade Brestois: 13 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Lille: 3 de enero - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Le Havre AC: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Lorient: 24 de enero - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Mónaco: 31 de enero - 17:05 (hora Argentina)
Horario PSG y Stade Rennes, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:05 horas
  • Colombia y Perú: 15:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:05 horas
  • Venezuela: 16:05 horas

